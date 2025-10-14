“La colpa? Ho sognato troppo! Ma fan*ulo: io ci provo”: Danilo Petrucci totale a MOW (sul treno per Jerez)

Come è andata?

Stavo facendo degli esercizi per le spalle con questo elastico e praticamente me lo sono dato sulla mano che già in passato avevo dovuto operare e su cui c’erano già diverse viti. Ho avvertito subito che qualcosa non andava, però ho continuato a allenarmi dicendomi che un elastico non può far danni. Poi, finito l’allenamento, mi sono pure fatto vedere e m’hanno detto che era solo una botta, anche se fastidiosa, ma continuavo a non essere tranquillo. Il giorno dopo avevo in programma un allenamento con la moto da cross e sono andato a letto, ma questo dolore non mi convinceva. La mattina, poi, quando mi sono svegliato la mano era una pallone. La radiografia ha dato la sentenza, la frattura era iniziata dalla testa di una delle piccolissime viti che avevo già.

In Portogallo, però, sei andato lo stesso…

Senza denti ci ho corso, volevo provare anche senza mano. Buttiamola a ridere, che è meglio. La verità è che sentivo di doverlo fare, sentivo che non provarci m’avrebbe lasciato un rammarico ancora più grande. Venerdì in prova il dolore è stato tantissimo, ma i tempi erano buoni. C’ho sperato, invece l’osso ha finito di rompersi e sarebbe stato impossibile guidare perché non riesci a fare forza sul braccio. Ero terzo in classifica generale, al mio ultimo anno con una Ducati e una squadra a cui sono legatissimo e a cui devo tanto anche sul piano umano. Dovevo provarci. Così come sento di doverci assolutamente provare a Jerez. Con Barni siamo campioni del mondo tra gli indipendenti, ma il terzo posto in generale sarebbe stato un gran bel regalo da farci.

Così, però, sembra che la metti già persa…

La visita di giovedì mi preoccupa, l’ho già detto. Adesso l’obiettivo è ottenere il fit, ma la vedo dura. Se me lo daranno, però, farò di tutto per salire in moto e provarci.