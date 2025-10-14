Perdonate la malizia: Repsol che torna nel Motomondiale potrebbe essere una bad news per il futuro di Marc Marquez e Ducati

Suggestioni, sia inteso. E, per adesso, vera e propria fantascienza di quella che si fa quando il Mondiale ha già praticamente detto tutto quello che c’era da dire. Però adesso ce ne è anche un altro di segnale che è arrivato e che potrebbe non essere – in questa chiave - una buonissima notizia per Ducati: il ritorno di Repsol. Il colosso dell’energia e del petrolio, infatti, era uscito di scena dal Motomondiale, dopo aver indissolubilmente legato il suo nome a Honda, proprio quando è stato chiaro che anche Marc Marquez avrebbe cercato fortuna sopra un’altra moto. Ufficialmente la scelta era stata giustificata con la necessità di contenere i costi e rivedere le politiche di marketing, ma il fatto che Repsol sia tornato a accostarsi alla velocità su due ruote significa che c’è la volontà di una nuova presenza. Non tornerà, sia inteso, come sponsor di un marchio o di un team, ma come fornitore – e contestualmente sponsor – per tutta la Moto3 e la Moto2.

E’ a tutti gli effetti un modo per “rimetterci i piedi” dietro al quale, stando a quanto si dice, c’è stata fortissima pressione da parte di Liberty Media. Sono americani e sono i nuovi padroni della MotoGP, quelli a cui piacciono tanto i docufilm tipo quello già realizzato sulla Formula1 e le narrazioni holliwoodiane dove lo storytelling conta quasi più del cronometro. E, giusto per farla romantica, immaginiamo Marc Marquez, Alberto Puig e il referente di Repsol per il motorsport che, passeggiando nel paddock, si incontrano casualmente: dai su, è inimmaginabile che un pensiero non nasca nella testa di tutti e tre. Magari solo un’idea che resta inconfessata, ma sfiora tutti (Liberty Media compresa). Soprattutto nella testa di un Marc Marquez che, dopo aver vinto con la moto con cui il suo rivale e nemico non era riuscito a vincere, potrebbe tornare nella sua storica squadra per tornarci a vincere (cosa che proprio a quel rivale e nemico non era riuscita nel 2015).