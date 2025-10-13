Ok i (soliti) lamenti di Toprak, ma sembra che in SBK sia nato un altro sport: “rompere il ca*zo a Andrea Iannone”

Ok, Andrea Iannone non ha bisogno di avvocati, ma la faccenda sta diventando un po’ stucchevole. Anche all’Estoril, che ne dica Razgatlioglu, ha semplicemente risposto con un attacco a un attacco e quando, effettivamente, si è reso conto dal dashboard che nel frattempo era stato raggiunto da una penalità per partenza anticipata, è andato a farsi i suoi long lap togliendosi dalla mischia. “Toprak è un pilota davvero talentuoso, intelligente e fortissimo, perciò ho grande rispetto per lui e il suo team – ha detto proprio Iannone dopo aver saputo dell’uscita in sala stampa del turco – Io, proprio come lui, scendo in pista sempre e soltanto per vincere e dare il massimo. Non inizierei mai una corsa con l'obiettivo di aiutare qualcun altro rovinando però la mia gara. Quando ho inserito la marcia la moto si è mossa, non è la prima volta che accade. In ogni caso tra me e Toprak c'è stato soltanto un incrocio di traiettorie, non esiste una famiglia Ducati, qui si corre per vincere”. Niente di più e niente di meno di ciò che avrebbe fatto chiunque altro, col sangue caldo della corsa appena cominciata e pure un po’ di quella frustrazione che è tipica di chi deve sempre dimostrare qualcosa di più dopo aver già dimostrato tanto.

Sbaglia come gli altri, chiede scusa come gli altri, ma con lui la si tira per le lunghe sempre di più. Quasi a non voler considerare la storia che si porta sulle spalle. Ha avuto le sue colpe? Forse no, come dice lui, o forse sì, come hanno detto i giudici che lo hanno condannato, ma ha pagato tutto (e forse pure un po’ di più proprio per la tigna di voler andare fino in fondo) quello che c’era da pagare e adesso meriterebbe non un grammo di più o di meno dello stigma che generalmente si riserva a tutti gli altri. Oppure, davvero, la Superbike è diventata uno sport in cui, oltre ai temi strettamente sportivi e delle performance, ogni round del calendario deve trasformarsi pure in una udienza di un lunghissimo e infinito processo alla fame sportiva? Le storie delle persone contano, le storie che ribolliscono dentro le persone andrebbero considerate. Sì, anche in Superbike e anche quando c’è di mezzo Andrea Iannone.