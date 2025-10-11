Estoril: Toprak vince Gara1 e fa un altro passo, ma Danilo Petrucci è già campione del mondo di sf*ga (e Ducati di “non-gioco di squadra”)

Un’ultima frase, quella di Bulega, che suona di elegantissimo appello anche a Ducati e al suo compagno di squadra, visto come è andata Gara1, ma l’impressione è che a Borgo Panigale (giustamente) abbiano deciso di voler essere prima di tutto campioni del mondo di non-gioco di squadra. Anche adesso che gli altri cinque punti messi nel sacco da Toprak suonano quasi di ipoteca a un titolo da festeggiare a Jerez, all’ultimo atto del suo ultimo anno in Superbike prima dell’esperienza in MotoGP con Yamaha e Pramac. Se, però, il turco dovrà aspettare ancora prima di essere di nuovo campione del mondo, chi c’è già riuscito all’Estoril è Danilo Petrucci. Solo che lui è campione del mondo di sfortuna.

Il ternano, infatti, è terzo in classifica generale, ma ha dovuto lasciare il Portogallo per finire direttamente in sala operatoria lunedì. Nei giorni scorsi, come lui stesso ha raccontato, aveva rimediato una microfrattura alla mano che già in passato si era più volte rotto. Ha stretto i denti e ieri ha provato comunque a essere in pista, lottando contro il dolore e strappando anche tempi più che dignitosi. Ma quel turno di prova ha avuto un prezzo salatissimo: la microfrattura è diventata frattura da operare. Risultato? Niente round portoghese, Jerez a rischio e punti di vantaggio in classifica che sono diventati 15 da 31 che erano su Alvaro Bautista e 17 da 30 che erano su Andrea Locatelli. E pure soliti commenti a posteriori di soliti “veloci a parlare dopo” che adesso dicono che non avrebbe dovuto prendersi un rischio così.