I piloti della MotoGP andrebbero forte in SBK solo con le Panigale? Oh Toprak, scendi dal trespolo (perchè domani è vicino)

“Per me – ha detto - il 2026 sarà apprendimento: l'anno più difficile, perché la MotoGP è completamente diversa dalla SBK. Potrei finire tra i primi dieci, o tra i primi quindici”. Fin qui, tutto sommato, ci siamo, ma è dopo che Razgatlioglu s’è lasciato andare: “Se non ottenessi risultati in MotoGP, tutti screditerebbero la Superbike, ma in verità penso che i piloti della MotoGP farebbero fatica a correre in Superbike senza una Ducati. Questa è la mia opinione”. Ok Toprak, è la tua opinione, ma la storia, anche recente, dice altro. Basta guardare un Alvaro Bautista, che in Superbike ha vinto titoli mondiali, o Andrea Iannone che, dopo 4 anni fermo a casa, è tornato e è riuscito a fare podi con una moto privata. O basta guardare anche un Danilo Petrucci che, nonostante anni e acciacchi,è lì terzo nel mondiale della Superbike. Sì, hanno guidato tutti una Ducati, ma anche un certo Jonathan Rea in MotoGP aveva fatto fatica e poi ha vinto tutto quello che si poteva vincere in SBK e possiamo metterci pure un Iker Lecuona che, nonostante una moto letteralmente zoppa, è riuscito a mettersi in luce al punto di meritare una Ducati ufficiale. O, ancora, un Remy Gardner, scartato dalla MotoGP dopo un solo anno e spesso in top five in Superbike nonostante una Yamaha satelitte.

Dire che la MotoGP è un altro pianeta non significa voler considerare la Superbike un mondiale per somari, sia inteso, ma arrivare a dire che i piloti della MotoGP farebbero fatica in Superbike senza una Ducati è eccessivo. E, lasciatecelo dire, non è neanche tanto carino nei confronti di quel Miguel Oliveira che la MotoGP ha dovuto lasciarla proprio per fare spazio a Razgatlioglu e che proverà a rilanciare la sua carriera dalla Superbike, tra l’altro salendo sulla moto che in questo 2025 è stata del turco.