Oh, tutto ok in VR46? Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli si pizzicano (solo) come due che vogliono di più

Il problema, però, è che in questa MotoGP ormai c’è una regola non scritta: per stare davvero con quelli davanti, bisogna partire insieme a quelli davanti e in VR46, troppo spesso, è mancata proprio questa capacità. Con il risultato di Sprint e GP lunghi condizionati già dall’inizio. Che, poi, è esattamente quello che ha detto anche Franco Morbidelli nella sua risposta al compagno di squadra. “Sì, sono un pilota aggressivo, che cerca di ritardare la frenata e prova a stare davanti nei duelli – ha spiegato Morbidelli – ma penso di essere anche un pilota corretto. Quest’anno ho pagato speso delle penalità e ho parlato molto con Simon Crafar che è il nostro arbitro, il giudizio che conta è il suo, quindi credo ci sia poco da lamentarsi: io cerco di essere nel suo giudizio pur restando aggressivo. Poi, per carità, l’errore può esserci per me come per tutti”.

Non una risposta diretta e meno che mai una vera replica, quindi, tra due ragazzi che probabilmente avranno anche già avuto modo di chiarirsi. Nessuno, neanche quando si fa parte della squadra più orientata al “tutti amici” della MotoGP, è mai amico fino in fondo quando ci si gioca lo stesso traguardo. E no, non c’è nessuna ariaccia, quindi, in VR46. Ma solo, ammesso che sia giusto scomodare un termine così, un po’ di “frustrazione”. “Il team ci farà parlare al cento per cento – aveva infatti detto Di Giannantonio sempre nella sala stampa di Lombok, anche se questa seconda parte l’hanno riportata in pochi – Siamo pure sempre compagni di squadra”. E, viene da aggiungere, compagni di squadra con la stessa cosa in testa: crescere per regalare anche alla squadra i risultati a cui ambisce e dimostrare a Ducati di poter essere spalla perfetta in MotoGP. “La verità – ha detto sempre Fabio Di Giannantonio – è che dobbiamo essere anche un po’ contenti, perché il potenziale per fare bene c’è”.