La Ferrari non vince e si torna a parlare di crisi: Leclerc sbotta, gli ingegneri non gradiscono e scoppia il caso. Signori, c’è solo una verità

Risultati difficili da commentare, con una sola verità: a Maranello più che guardare ai piloti si dovrebbero iniziare a cercare le risposte ai mille interrogativi che una stagione come questa porta con sé. C’è bisogno di reagire perché il 2026 è l’ultima chiamata, per il gruppo e per lo stesso Leclerc: un altro fallimento non può essere tollerato ed è difficile pensare che il monegasco, nonostante l’amore infinito verso la Ferrari, decida di rincorrere ancora. Sarebbe l’ennesima volta in una carriera in cui ha dimostrato di avere tutto per vincere, più e più volte, senza mai ottenere nulla in cambio.

Sull’argomento, poi, anche le parole al giornale di Singapore StraitsTimes del suo manager, Nicolas Todt, sembrano essere un avvertimento: “Charles è uno dei migliori talenti della sua generazione, insieme a Max e ad altri. Ma non è più un ragazzino, perché ha già disputato molte stagioni con la Ferrari e penso che abbiamo bisogno di una macchina vincente”. E alla domanda sui presunti interessamenti di altri team il manager “è rimasto a bocca cucita”, come riportato dalla testata. O si reagisce, o questo gruppo è destinato ad esplodere, non sembrano esserci altre possibilità.