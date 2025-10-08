Calcio, quello del 2026 sarà il Mondiale dei ricchi? Ecco quanto sono aumentati i prezzi dei biglietti rispetto al Qatar. E le commissioni sulle rivendite nelle tasche della Fifa…

C’è un termometro sempre valido per controllare la salute di uno sport: i prezzi dei biglietti. Una salute che non migliora con la crescita dei costi. Le cifre che le persone sono disposte a spendere per assistere a un evento non per forza determina un beneficio in termini assoluti. Un po’ come succede nelle proteste di piazza: i costi diventano insostenibili e fasce di popolazione si uniscono per contestare e chiedere soluzioni. Per il calcio, salvo qualche eccezione, ancora la gente rinuncia a scendere in strada. Ma il caro vita - o meglio: la scioltezza con cui nel Nord America si fanno i listini - si fa sentire anche nello sport. Sono state diffuse le fasce di prezzo per i biglietti dei prossimi Mondiali americani. Come sempre, ci sono quattro categorie, dalla 4, più economica, alla 1, la più costosa. Per la finale che si è giocata nel 2022 in Qatar tra Argentina e Francia la fascia di prezzo più accessibile offriva un biglietto a 176 euro. La stessa categoria, per la finale che si giocherà il 16 luglio 2026 al New Jersey Stadium di New York, il costo è circa dieci volte maggiore: 1.746 euro. Per gli altri tipi di tagliando non va meglio: 518 euro nel 2022 contro i 2.392 della manifestazione americana per la categoria 3; 860 contro 3.610 (categoria 2); 1.378 contro 5.771 (categoria 1). L’estate appena passata, sempre negli Usa, era andata in scena la prima edizione del Mondiale per Club. La poca affluenza aveva costretto all’abbattimento dei prezzi. Il football si trasferirà di nuovo, tra un anno, nella terra del soccer e vedremo se la partecipazione sarà maggiore. “Make stadiums full again”, potrebbe dire The Donald per spingere l’evento. La questioni terminologiche, però, non sono le uniche che emergono: servono più soldi per andare allo stadio. Molti di più. Come mai prima, a dire il vero.