Cari italiani, fatevene una ragione: in Formula 1 non si vince più come Schumacher con Ferrari e la storia di Lando Norris parla chiaro

Negli anni, poi, di esempi ce ne sono stati altri, ma mai così netti, almeno finché Verstappen non diventasse la colonna portante della Red Bull. Max rappresenta la squadra, tutto è costruito intorno a lui e, d’altronde, gli scarsissimi risultati di chi negli anni gli è stato al fianco lo dimostrano - persino il Bottas della Mercedes era riuscito a contendere qualche successo a Hamilton. Sembra un approccio collaudato, l’unico per vincere. Eppure, nel 2025, la McLaren e Lando Norris hanno dimostrato che non è affatto così.

Hanno vinto a modo loro, puntando su due galli nello stesso pollaio, con Norris e Piastri in lotta fino alla fine. E a impresa completata, ad Abu Dhabi, il team principal Andrea Stella lo ha sottolineato con grande orgoglio: “Insieme a Zak (Brown, ndr), abbiamo cercato di costruire un team con i nostri principi, i nostri valori, mettendoli al centro del progetto sia in termini di approccio alle relazioni che di coesione interna. È da qui deve derivare poi la performance, perché l’obiettivo è quello di andare in pista, andare forte e vincere le gare. Ma lo vogliamo fare nel rispetto dello sport, dei nostri avversari e di noi stessi”.

Gli va dato atto, specie perché a quelle stesse idee non ci hanno rinunciato nemmeno quando l’ombra di Max e della Red Bull iniziava a farsi sempre più ingombrante. Hanno continuato per la loro strada e, alla fine, è arrivata anche la vittoria: “Credo sia importante che questo nostro metodo ci abbia portato ad ottenere un successo, perché per certi versi ratifica che si possono approcciare lo sport ed il lavoro con valori positivi, rinunciare alla tentazione di diventare disfattisti o di guardare sempre all'erba del vicino. Tutti atteggiamenti che sono un po' da perdenti per certi versi, ma che talvolta la nostra natura ci porta naturalmente ad adottare”.