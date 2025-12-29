Thuram in crisi? Anche nel momento difficile, Marcus non deve essere messo in discussione come titolare (e questo aiuterà anche Pio Esposito)

Niente gol? Allora per il popolo c’è solo la panca. Dura la vita degli attaccanti di questo secolo, specialmente in Serie A, dove domina una tristezza infinita: il capocannoniere, a metà campionato, è Lautaro Martinez con soli nove gol. Nessuno in doppia cifra. Nemmeno, ovviamente, Marcus Thuram, sostituito da Cristian Chivu con Francesco Pio Esposito nel secondo tempo di Bergamo contro l’Atalanta. Il giovane attaccante controlla il passaggio sbagliato di Djimsiti e serve il Toro che non sbaglia. L’Inter vince e resta in prima posizione. Qualcuno però mugugna sui social: Thuram cammina, non segna, non fa assist, non è più lo stesso. Davvero Marcus fa così poco? In termini realizzativi sì: quattro gol in campionato (nove in tutte le competizioni) sono una miseria per il centravanti dell’Inter. Vero è che quest’anno il francese è rimasto fuori per qualche infortunio, ma la sostanza non cambia: in area deve determinare di più. È però una facile semplificazione quella di chi lo vorrebbe panchinato in favore di Pio Esposito. In primis perché il sostituto, per caratteristiche, sarebbe Ange-Yoan Bonny, 5 gol e 6 assist in stagione. Il giovane italiano, invece, è fermo a 3 gol e 3 assist. Sufficienti, vista la scarsezza del reparto offensivo della Nazionale, per guadagnarsi il titolo di “speranza”. Ma Pio non è una speranza: è una risorsa attuale di Chivu e Gattuso. Il suo talento va declinato al presente, non al futuro. È però prematuro pensare che possa davvero sostituire Thuram come titolare nell’Inter.