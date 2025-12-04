Ok la panchina che festeggia con Pio Esposito, ma perché Lautaro è sembrato fuori dal gruppo? C’è un problema con il capitano dell’Inter?

In panchina tutti fanno vedere i bicipiti tranne lui: Lautaro Martinez sta in disparte, mentre i suoi compagni salutano l’uscita dal campo di Francesco Pio Esposito, autore di un gol nella vittoria contro il Venezia all’esordio in Coppa Italia. Lo si vede in un video pubblicato dall’Inter sui social, mentre rimane seduto e Pio abbraccia gli altri. Nei commenti i tifosi notano il dettaglio: “Potevi alzarti anche tu”, “Lauti sorridi che siamo con te”, “potete far sorridere Lautaro?”. Che il Toro sia uno dal sorriso difficile ormai l’hanno capito tutti, interisti e non. Christian Chivu ha provato ad addolcirlo con qualche abbraccio, ma sempre spigoloso resta. È il capitano, l’uomo di riferimento, il miglior marcatore, l’idolo dei tifosi. E il giocatore più pagato. Da Lautaro ci si aspetta sempre tanto, perché tanto può dare alla squadra. Quando le prestazioni calano, e in ogni stagione ha un momento di flessione, le critiche esplodono. Le mancanze più gravi sono i pochi gol con le grandi, soprattutto in Serie A. Contro il Milan ha giocato male, poco propositivo, con solo lo schiaffo d’esterno al volo parato da Mike Maignan e finito sul palo; per il resto partita dimenticabile. Chivu infatti lo sostituisce, Lautaro mugugna mentre torna in panchina. Passano pochi giorni e l’Inter va a Madrid. Anche contro l’Atletico la prestazione è negativa e al settantaduesimo viene sostituito proprio da Pio Esposito. La frustrazione del capitano diventa evidente e mostrata a favore di telecamere: bottiglietta d’acqua sbattuta per terra e sguardo truce verso l’allenatore. Chivu anche qui abbassa i toni: nessun problema con l’attaccante.