Calcio e manganelli. Il Newcastle accusa la polizia di Marsiglia: “Contro i nostri tifosi uso sproporzionato della forza”. E perché si cita la tragedia dell’Heysel per spiegare il caso?

I supporter dei Magpies stavano aspettando pazientemente e in gruppi di 500 - almeno secondo la ricostruzione del Newcastle – all’interno dello stadio ospite, ma appena i primi tifosi hanno iniziato a muoversi sono stati “indiscriminatamente attaccati” dai poliziotti. Situazioni che rischiano di degenerare facilmente. Il club inglese auspica che “la Uefa, l’Olympique de Marseille e le autorità locali aprano formalmente un’indagine”. Un pugno di ferro che in questo caso sarebbe ingiustificato. L’onda lunga di un atteggiamento che secondo il The Independent è da ritrovare nei fatti avvenuti proprio all’Heysel. In verità, riporta sempre il quotidiano, già nel 2022 l’eco di quel pregiudizio sui fan inglesi. La finale di Champions del 2022 si giocava sempre in Francia, a Parigi, le quadre in campo erano Liverpool e Real Madrid. Prima della partita esplosero scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con i supporter dei Reds che vennero chiusi in un “collo di bottiglia” e colpiti da gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Un report indipendente ha chiarito le cose, imputando la responsabilità non ai tifosi, ma all’organizzazione dell’evento, in cui le mancanze in termini di comunicazione, di pianificazione logistica e “intelligence” contribuirono al caos.