Le frasi di Gattuso sulle nazionali africane ai Mondiali sono lo specchio della superbia dell'Occidente

Altre considerazioni, invece, riguardano il carattere politico della posizione espressa da Gattuso, oltre che una certa postura intellettuale. Gianni Infantino, presidente Fifa (da unico candidato nel 2023 per il quadriennio), ha bisogno di consenso. Nel suo mandato l’allargamento del Mondiale è stato il più clamoroso: mai si erano viste 48 squadre alla fase finale, anche contando che gli Stati ospitanti sono tre e che questi si qualificano di diritto. Ma per essere eletto servono voti: è logico quindi che Infantino cerchi di coinvolgere quante più federazioni possibili nella competizione più importante. Se il prezzo da pagare è il fastidio di qualche ct europeo pazienza. Specie se quel ct allena una squadra nemmeno più così ambiziosa. Ci sarebbe anche da dire a proposito dell’opportunità di quelle parole di Gattuso. Senza per forza traslare questioni geopolitiche nel calcio, è evidente che il mondo non ha più un unico centro. Non è così a livello demografico (circa il 78% della popolazione mondiale vive in Asia o Africa), né tantomeno a livello culturale: altri blocchi, oltre a quello occidentale, stanno costruendo o rinforzando alleanze parallele. È un mondo multipolare, in cui il potere politico è attratto da diversi centri. Per non parlare, ovviamente, del lato economico della questione. Il calcio europeo rimane il più ricco, con la Premier League che fa categoria a sé in termini di introiti dai diritti tv e di spese nel calciomercato; le leghe principali contano ancora tanto, i migliori (e più preziosi) giocatori sono sotto contratto con squadre Uefa. Contemporaneamente, altre realtà stanno sgomitando: l’Arabia Saudita su tutte, che acquista campioni a fine carriera e giovani calciatori attratti dagli stipendi inarrivabili promessi dalle squadre controllate dal Pif, il fondo d’investimento saudita. Ed è sotto gli occhi di tutti il fatto che persino il successo di squadre europee dipende da soldi stranieri: il Manchester City dello sceicco emiratino Mansour, il Psg del qatariota Al-Khelaifi, il Newcastle del Pif, ovviamente, sono gli esempi più lampanti. Gianni Infantino era a cena alla Casa Bianca, ospite di Donald Trump e accompagnatore di Mohammed bin Salman. A tavola c’era pure Cristiano Ronaldo: il calcio è soft power. Un maestro come Julio Velasco lo dice meglio di tutti: nelle squadre che funzionano ognuno deve prendersi le responsabilità di scelte ed errori. E le presunte modalità ingiuste denunciate da Gattuso hanno l’odore di un alibi.