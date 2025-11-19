Come si racconta la passione? Con un giorno a Misano insieme a Davide Valsecchi, una Porsche GT3 in livrea Escort Advisor e due piloti che sanno emozionarsi

“Mi piace – ci racconta – vedere tanti giovani. Sono contento perché credo che educare alla passione significhi anche educare alla serietà, all’impegno, all’attenzione che ci vuole pure mentre ci si diverte o si insegue il desiderio di vittoria. Quello che dico sempre anche da genitore è che non importa che la passione sia quella dei motori, come me, o qualunque altra, ma che se ne abbia una. Ecco perché mi piace da matti il titolo di questo progetto che ha portato i colori di Escort Advisor sulla nostra macchina: la passione è una cosa seria. E avere chi la sostiene e la asseconda è fondamentale. Io ho iniziato a sei o sette anni e da lì il motorsport è stato il centro della mia vita: è costato sicuramente fatica, ma anche tante gioie e esperienze avendo cominciato a girare il mondo quando ero sì e no un adolescente”.