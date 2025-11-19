Oh raga, sveglia! Valentino Rossi non ha mai detto che è frustrante non correre in Hypercar e che è deluso per questo. Ma fa più comodo riportarla così…

Valentino Rossi frustrato e deluso dalla mancata possibilità di correre in Hypercar il prossimo anno. È questo il cuore di un’intervista (riportata da Fanpage) che ha iniziato a girare sul tardo pomeriggio della giornata di ieri, martedì 18 novembre. Leggendola Rossi sembra preoccupato, ma soprattutto duro nei confronti di BMW che, dopo avergliela fatta provare quella macchina, per un motivo o per un altro non gliela concede in vista del 2026. Toni strani, specie per uno come Rossi: “Per tutto l'anno abbiamo cercato di gareggiare con l'Hypercar per la prossima stagione, ma purtroppo non è stato possibile. Sembra difficile gareggiare con l'Hypercar. Non so se accadrà mai. È una delusione”.

A colpire è soprattutto l’ultima frase, che fa coppia con il titolo dell’intervista: “Valentino Rossi frustrato dalla mancata promozione nel WEC: “Non so se accadrà mai. È una delusione”. Continuiamo a leggere, ma i dubbi di una traduzione non proprio fedelissima specie in alcuni passaggi aumentano: “Il nodo, spiegano al box BMW, è la presenza di molti piloti giovani già inseriti nel programma ufficiale. Un dettaglio che Rossi conosce bene e che alimenta il senso di occasione mancata, nonostante l'ottima impressione lasciata alla guida del prototipo. L'italiano, infatti, considera la Hypercar “più vicina a una moto” rispetto alla GT3 e quindi più adatta al suo stile”.