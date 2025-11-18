Toprak Razgatlioglu, la rondine di Bagnaia, Aprilia a fuoco: tutto quello che è successo a Valencia mentre per la MotoGP finisce per davvero

Ducati scende in pista con due livree speciali per celebrare il centenario dell’azienda nel 2026. Nicolò Bulega è contento, ottavo nella generale e sempre piuttosto veloce, mentre Pecco Bagnaia (10°) ha mostrato una tiepida soddisfazione: "Sicuramente è stata una buona giornata da subito e siamo riusciti a lavorare bene. Il primo approccio alla moto 2026 è stato positivo, e quindi siamo contenti. È stato bello poter spingere in una maniera più appropriata, più da pilota MotoGP che fa i test”, ha spiegato. “Potevo spingere per sentirle, le cose. Sono riuscito a essere molto incisivo in staccata, molto incisivo negli ingressi. Riuscivo a gestire bene la gomma dietro, cosa che nell’ultimo weekend qui non sono mai riuscito a fare purtroppo. E oggi, in generale, giravo con un passo abbastanza migliore, anzi nettamente migliore rispetto al weekend. Questo ci dà molta confidenza e tranquillità per affrontare l’inverno. Adesso non vorrei che fosse una rondine a caso, però comunque penso che sia una buonissima base su cui partire”.



Staremo a vedere, Bagnaia ha già espresso la sua intenzione di proseguire con Ducati in futuro. Marc Marquez invece, ha pubblicato una foto a casa con il trofeo del 9° titolo mondiale.