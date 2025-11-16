Marco Bezzecchi a MOW: «Ho vinto una scommessa e sposato la moto. Marquez? È stato fortissimo, figo lottarci. Il 2015? Se ti schieri sei un pezzo di mer*a»

Sei arrivato in Aprilia da secondo pilota, da underdog per dirla male, superando le aspettative in maniera clamorosa. Quand’è che hai capito che potevi essere l’uomo giusto per vincere le gare e per portare questo marchio sulle spalle?



“In realtà io ho sempre creduto nel progetto, anche prima di provare la moto. Chiaramente sapevo che non sarebbe stata una sfida facile però l’ho trovata molto stimolante, in primis perché è una squadra italiana con una moto italiana nel palcoscenico più grande del motorsport a due ruote. Oltre a questo io venivo da un momento non semplicissimo, è stato uno stimolo figo che mi ha dato un sacco di motivazioni. Non che prima non fossi motivato, però era diverso. Non meglio e non peggio, diverso. Forse il momento in cui ho capito che si sarebbe potuto fare davvero bene è stato durante i test di Jerez: mi ricordo che quando mi sono fermato ho detto ai miei tecnici… ragazzi, questa va. Però di base ci ho creduto sempre, subito. Anche se magari ero il secondo pilota o l’underdog, come dici te… non me ne fregava un cazzo. Ero carico”.



Sei tornato più forte dopo un anno difficile con Ducati. Ora un vediamo Pecco Bagnaia soffrire moltissimo, sta uscendo da questo 2025 un po’ zoppicando. Tornerà più forte anche lui?



“Pensa che Pecco, in una stagione in cui ha faticato molto, ha lottato per il terzo posto nel mondiale fino all’ultima gara. Questo ti fa capire a che livello è Pecco Bagnaia. Uno si dimentica in fretta di quello che fa la gente, noi che siamo piloti invece lo sappiamo perché ognuno di noi passa dei momenti di merda. Lui non si è dimenticato come si va in moto, anzi. Nonostante abbia fatto parecchie gare difficili è comunque lì, a ridosso dei primi. Quindi pensa se non avesse avuto queste difficoltà. Chiaramente con i se e i ma non si fa niente, però io penso che lui non sia forte solo come pilota ma pure come persona e non credo avrà nessun tipo di problema a tornare a quel livello. Deve solamente continuare a lavorare come sta facendo. Ma alla fine sono situazioni in cui nessuno può capire bene veramente le cose finché non c’è dentro, è una situazione che solo lui conosce bene”.



A vederti guidare quest’anno ci ricordi Valentino Rossi sulla Yamaha: hai quella postura lì, con la testa messa in un certo modo e le braccia lo stesso. È una nostra sensazione o te lo dice anche qualcuno che capisce di moto?



“Che gli assomiglio nella guida non me lo aveva mai detto nessuno. Mi hanno detto che gli assomiglio fisicamente, forse di più quando avevo i capelli più lunghi e poi dai, gli orecchini… come mi muovo sulla moto in realtà è la prima volta. Ma sono quelle cose che ti colpiscono visivamente, non importa se a dirmelo è un pilota o meno: se ti ricorda quella roba lì significa che è una cosa che si può vedere, bello. Mi fa piacere”.