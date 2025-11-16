Il gran finale della MotoGP 2025? Le Aprilia di Bezzecchi e Fernandez davanti a tutti a Valencia e Di Giannantonio che “salva” la Ducati mentre Honda “lascia sola” Yamaha

Se in Ducati – dopo aver comunque vinto tutto quello che c’era da vincere – i sorrisi sono un po’ a metà, sono invece doppi in casa Aprilia, vista la domenica perfetta di Noale che non solo ha fatto primo e secondo con Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, ma ha anche finalmente ritrovato Jorge Martin. “Sono contentissimo – ha detto il Bez – E’ stata una bellissima giornata e una bellissima gara. Sono contento per me, per la mia squadra e per tutta l'Aprilia. Negli ultimi sei o sette giri ho gestito, però gli ultimi tre giri non avevo più niente, c'era solo da scappare via. Un po’ di festa ora ci vuole, ma la verità è che ho già voglia di tornare in moto”. Una gioia, quella di Bezzecchi, chiaramente condivisa anche da Raul Fernandez. Un pilota che per molti era già finito e spacciato, ma che sotto le mani di Noale e del Team Trackhouse sembra letteralmente rinato.

“A qualche giro dalla fine – ha detto lo spagnolo – mi ero avvicinato al Bez, ma ho commesso pure un paio di piccoli errori. Ma sono comunque molto contento: sette giorni fa mi ero infortunato e oggi sono secondo. E’ fantastico, grazie a tutti. Per me Aprilia e la squadra sono come una famiglia”. Chi, invece, è mancato all’appello in questa domenica di Valencia è stato Pedro Acosta: troppi i problemi della sua KTM per pensare di poter lottare davvero con i primi. Lo spagnolo, quindi, per il secondo anno consecutivo è rimasto a secco di vittorie, ma è comunque bastato per dimostrare al mondo che con una moto performante sarebbe stata un’altra storia ogni domenica. Chi glielo ha riconosciuto è stato proprio quel Fabio Di Giannantonio che oggi gli ha soffiato il podio a pochi giri dalla fine.