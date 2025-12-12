E anche stavolta non avete capito un ca*zo: ecco cosa c’è dietro la separazione tra Valentino Rossi e BMW nel WEC

Ma faceva più comodo narrarla così: il campione che non viene ascoltato, considerato, proprio come fatto per la mancata promozione in Hypercar. Peccato però che né BMW né Wrt siano i primi arrivati e, dietro la decisione presa, ci sono ragioni ben precise. Prima fra tutte la competitività: se nel WEC Valentino sarebbe stato affiancato da un pilota di classe Pro e un Bronze (un mezzo amatore, per intenderci), come avvenuto nelle ultime stagioni, nel GTWC potrà correre al fianco di soli professionisti e, in tal senso, il roster di piloti ufficiali BMW è da spavento: ci sono i migliori, quelli che negli ultimi anni hanno sempre fatto la differenza.

In poche parole, c’è una possibilità di vincere - come peraltro già fatto in più occasioni - molto più alta. E a 46 anni, con due bambine da seguire e l’impossibilità di correre dappertutto, l’idea di poter continuare a lottare per le vittorie e non solo per qualche podio e qualche piazzamento in Top 10 stuzzica più di qualsiasi altra cosa, un aspetto che lo stesso Rossi aveva ribadito alla vigilia della scorsa stagione quando il dilemma era lo stesso: WEC o GTWC?