E anche stavolta non avete capito un ca*zo: ecco cosa c’è dietro la separazione tra Valentino Rossi e BMW nel WEC

Ennesima delusione per Valentino Rossi. È così che in tanti hanno commentato l’assenza del Dottore nelle line-up pubblicate da BMW in vista della prossima stagione del Mondiale Endurance, che scatterà il 28 marzo in Qatar, per la 1812 km. Un’assenza che fa rumore, vero, ma trattata da molti nella maniera peggiore possibile. Infatti, non si tratta né della fine del capitolo GT3 per Valentino né di una separazione con il team BMW Wrt, anzi: Rossi in pista al volante della M4 ci sarà ancora, ma solo in un campionato differente, il GT World Challenge. E per intuirlo sarebbe bastato leggere lo spoiler fatto dalla casa bavarese sui propri social, a margine della notizia pubblicata: “Alcuni percorsi seguono una rotta diversa quest’anno, quindi Kelvin e Vale si prendono una pausa dal WEC. Ma fidatevi, ci sarà molto altro in arrivo per entrambi… restate sintonizzati”.
Ma faceva più comodo narrarla così: il campione che non viene ascoltato, considerato, proprio come fatto per la mancata promozione in Hypercar. Peccato però che né BMW né Wrt siano i primi arrivati e, dietro la decisione presa, ci sono ragioni ben precise. Prima fra tutte la competitività: se nel WEC Valentino sarebbe stato affiancato da un pilota di classe Pro e un Bronze (un mezzo amatore, per intenderci), come avvenuto nelle ultime stagioni, nel GTWC potrà correre al fianco di soli professionisti e, in tal senso, il roster di piloti ufficiali BMW è da spavento: ci sono i migliori, quelli che negli ultimi anni hanno sempre fatto la differenza.
In poche parole, c’è una possibilità di vincere - come peraltro già fatto in più occasioni - molto più alta. E a 46 anni, con due bambine da seguire e l’impossibilità di correre dappertutto, l’idea di poter continuare a lottare per le vittorie e non solo per qualche podio e qualche piazzamento in Top 10 stuzzica più di qualsiasi altra cosa, un aspetto che lo stesso Rossi aveva ribadito alla vigilia della scorsa stagione quando il dilemma era lo stesso: WEC o GTWC?
A fine 2024 aveva deciso per il Mondiale, mentre quest’anno è arrivata una scelta diversa, ma guai a parlare di delusioni o di passi indietro visto che, a battagliare contro il Doc, ci saranno i piloti più forti delle ruote coperte. E in più, il calendario della serie apre a diversi scenari: c’è ancora la possibilità di correre alla 24 Ore di Le Mans qualora arrivasse un invito dall’organizzatore della classica francese, così come quella di fare qualche apparizione in America, altro grande teatro delle gare Endurance. E poi, ci sono le tappe dell’IGTC come Bathurst, Suzuka e Indianapolis, dove quest’anno ha trionfato proprio come aveva fatto in MotoGP nel 2008. Insomma, ci sono parecchi scenari più che interessanti. Ma questo, in tanti, non l’hanno voluto considerare.