Ma quanto spacca il Profeta Hernanes quando parla di “futebol” sui social? Accento brasiliano, contro il calcio moderno e le statistiche buone “per abbellire l’ego”

Uno degli ultimi video è dedicato a Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan è considerato il massimo esperto del pragmatismo, del “risultatismo” in opposizione al “giochismo”. Ma per Hernanes la sua conoscenza “della fisica che governa il calcio” lo rende quasi illegale: il suo Milan, infatti, gioca in tredici, non in undici. Allegri è il comandante di una nave che impiega altri due giocatori oltre a quelli consentiti: Archimede, colui che tiene a galla la nave e si manifesta nelle parate di Mike Maignan e nella difesa “pesante come l’acciaio, che stabilizza lo scafo e non permette alla nave di affondare”. Il secondo uomo in più è Isaac Newton, che “soffia la forza di propulsione”, incarnato da Rafa Leao, Adrien Rabiot e Christian Pulisic. È invece proprietà intellettuale del Profeta la teoria del “falso-titolare”, quella che avrebbe dovuto usare Tudor quando ancora allenava la Juventus. Eppure non può dirsi profeta del calcio moderno. Anzi, va contro i numeri (“si parla sempre di superiorità numerica, mai di superiorità qualitativa”), le statistiche utili ad “abbellire l’ego” e il calcio del capitalismo in cui tutti sono ridotti a funzione. Serve l’integrazione tra vittoria e spettacolo. Torniamo lì, stavolta spostandoci verso un’altra disciplina: questione di chimica e non solo di equazioni. Fino alla politica: “Dobbiamo integrare il calcio capitalista al calcio socialista in cui l’individuo scompare”. Perché alla fine – molto “allegrianamente” – non siamo tutti uguali, “e questo è il bello dell’umanità e del calcio”.