I Banditi della curva Sud ancora all’attacco per il costo dei biglietti: “A Torino prezzi raddoppiati, il Milan è complice”. E gli ultras se la prendono anche con De Siervo e la Serie A

Torino-Milan, ultima partita della quattordicesima giornata di Serie A. I tifosi rossoneri hanno, come sempre, preparato la trasferta. E come già successo in altre occasioni (l’ultima contro il Parma al Tardini), hanno dovuto pagare il biglietto più del necessario. Lo dicono i Banditi della curva Sud sui social: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice dell’Ac Milan”. L’accusa, quindi, è rivolta in primo luogo alla società. Nella storia dei banditi si vede il prezzo per il settore ospiti stabilito per Torino-Como: ai lariani ogni tagliando è costato 25 euro. Gli stessi soldi spesi dai supporter della Cremonese per la trasferta al Grande Torino. I milanisti, invece, hanno dovuto sborsare 45 euro a testa. Perché? È la domanda che si fanno i Banditi e che rivolgono direttamente all’ad della Lega Serie A: “Ing. De Siervo e Lega Serie A: 45 euro per un settore popolare, questa è la realtà, non veniteci a spiegare la pari dignità”. Siamo alle solite. Gli ultras contro il club e i vertici del calcio italiano: tifosi o consumatori, questa l’alternativa. I primi protestano da mesi e in questa stagione in maniera particolare la tensione è elevata.
“La normativa impone che il settore ospiti deve corrispondere al costo delle curve della tifoseria di casa: qualcuno tra Ac Milan, Torino 1906, Serie A e l’illustrissimo Ing. De Siervo riesce a spiegare perché certe regole vengono puntualmente infrante dalle società nel silenzio generale di chi è al vertice del calcio italiano?”. Gli ultras del Milan chiedono chiarezza. I Banditi attaccano ancora il club, “complice” della Lega nel trattamento sfavorevole ai loro danni. L’ennesimo terreno di scontro: solo pochi giorni fa, prima del derby, avevamo scritto del divieto di esporre lo striscione più rappresentativo della curva Sud, quello con su scritto “Sodalizio rossonero”, una parola che gli ultras hanno comunque ricreato con la coreografia. Un derby vinto sia sul campo che sulle tribune. Con tre punti a Torino la squadra di Massimiliano Allegri può raggiungere il Napoli al primo posto. Alla quattordicesima giornata le ambizioni dei rossoneri iniziano a diventare sempre più esplicite: stare lì, per giocarsi lo Scudetto fino alla fine. E gli ultras vogliono essere parte del viaggio, ma al giusto prezzo.