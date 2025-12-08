I Banditi della curva Sud ancora all’attacco per il costo dei biglietti: “A Torino prezzi raddoppiati, il Milan è complice”. E gli ultras se la prendono anche con De Siervo e la Serie A

Torino-Milan, ultima partita della quattordicesima giornata di Serie A. I tifosi rossoneri hanno, come sempre, preparato la trasferta. E come già successo in altre occasioni (l’ultima contro il Parma al Tardini), hanno dovuto pagare il biglietto più del necessario. Lo dicono i Banditi della curva Sud sui social: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice dell’Ac Milan”. L’accusa, quindi, è rivolta in primo luogo alla società. Nella storia dei banditi si vede il prezzo per il settore ospiti stabilito per Torino-Como: ai lariani ogni tagliando è costato 25 euro. Gli stessi soldi spesi dai supporter della Cremonese per la trasferta al Grande Torino. I milanisti, invece, hanno dovuto sborsare 45 euro a testa. Perché? È la domanda che si fanno i Banditi e che rivolgono direttamente all’ad della Lega Serie A: “Ing. De Siervo e Lega Serie A: 45 euro per un settore popolare, questa è la realtà, non veniteci a spiegare la pari dignità”. Siamo alle solite. Gli ultras contro il club e i vertici del calcio italiano: tifosi o consumatori, questa l’alternativa. I primi protestano da mesi e in questa stagione in maniera particolare la tensione è elevata.