Altro giro, altro blocco. Nella settimana del derby arriva lo stop all’ennesimo striscione di curva Sud, “Sodalizio rossonero”. E gli ultras minacciano lo sciopero e di non entrare a San Siro

Non si sta mai tranquilli in curva Sud. Altra giornata, altro divieto: stavolta il blocco riguarda il nuovo striscione “Sodalizio rossonero” (creato in sostituzione del vecchio “Curva Sud Milano”, ma che come slogan già esisteva sui bandieroni almeno dal 2010) che gli ultras milanisti non potranno esporre contro l’Inter nel derby. Una decisione pesante, arrivata dopo poche settimane da quel Milan-Fiorentina a San Siro che aveva segnato il ritorno dei simboli rossoneri in curva. Vessilli diversi da quelli che venivano esposti prima dell’inchiesta Doppia Curva, ma comunque riconducibili agli stessi valori. I Banditi avevano pubblicato un post su Instagram in cui celebravano proprio quegli ideali ultrà: milanismo e appartenenza, cardini del sodalizio rossonero. I primi due concetti, tra l’altro, appaiono scritti sui nuovi striscioni che sostituiscono due simboli del passato del tifo milanista, cioè le sigle “Estremi rimedi” e “Vecchia maniera”. Nel comunicato, comunque, i Banditi avevano ribadito che quell’espressione, sodalizio rossonero, è stata usata impropriamente “per descrivere il alto negativo della nostra tifoseria”, quando in realtà rispecchierebbe “l’unione, la fratellanza e l’amore per il diavolo”. Da parte della società (forse sollecitata da Procura e Questura), nonostante questo messaggio, è arrivato un nuovo blocco. Ma gli ultras del Milan non ci stanno.