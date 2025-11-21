Tornano i sospetti sullo zio di Emanuela Orlandi, ma c’è anche un altro nome… Intervista al giornalista Pino Nicotri, l’unico che ha smontato le piste sul Vaticano, la banda della Magliana e i servizi segreti a Londra

La rivelazione fatta a Lo Stato delle Cose rimette al centro la figura dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, che ai tempi venne anche pedinato da chi stava indagando. Nel 2023 il suo nome era uscito fuori per le avance fatte alla sorella di Emanuela, Natalina, ma la cosa venne decisamente ridimensionata da Natalina stessa e da suo fratello. Che impatto ha quanto mostrato da Giletti a questo punto della storia?

Francamente? Credo che l’impatto sarà minimo, almeno per quanto riguarda la commissione parlamentare, che mi sembra vada un po' a caccia di farfalle. Si fa guidare chiaramente da Pietro Orlandi, il quale tra cose inesatte, cose sbagliate, evidentemente esclude alcune piste ragionevoli.

Cosa te lo fa pensare?

Da una parte dice che bisogna indagare a trecentosessanta gradi, che nessuno è al di sopra di ogni sospetto, compreso Papa Giovanni Paolo II. Però quando si tratta di indagare l’ambiente amical-parentale, ecco che si irrigidisce e inizia a dire che è assurdo o persino inutile.

Facciamo un passo indietro, come nasce la pista del rapimento, quella più diffusa attualmente?

Natalina Orlandi fa la denuncia di scomparsa alle 7:30 del 23 giugno. Nel pomeriggio dello stesso giorno, zio Mario Meneguzzi fa il giro di tre giornali, Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera, spingendo per pubblicare un annuncio che uscirà il 24 su Il Tempo e il 25 sugli altri due. In questi tre appelli parla del fatto che al momento della sparizione Emanuela aveva pantaloni jeans con bretelle. Primo punto: come fa a sapere che aveva le bretelle visto che Natalina Orlandi non le nomina nella denuncia fatta in mattinata? Punto secondo: il 24 lo zio va all’Ansa e fa fare un comunicato nel quale non parla più di bretelle, e questo già crea confusione, ma dice, mentre i giornali scrivevano che era uscita dalla scuola di musica che si affaccia sul corso del Rinascimento, che Emanuela era uscita dal conservatorio di Santa Cecilia, a due chilometri dalla scuola di musica Ludovico Tommaso Da Victoria, frequentata da Emanuela e da dove era in realtà uscita. Altro elemento di “disturbo” che ha alimentato il caos. Chi avesse visto Emanuela non dalle parti del Santa Cecilia avrebbe pensato, seguendo il comunicato Ansa, che non avrebbe potuto essere davvero lei. Non solo, nel lancio dell'Ansa lo zio dice che i genitori, il padre, i colleghi del padre temevano un rapimento. In Vaticano c'era il timore di possibili rapimenti. La tesi nasce così, ma c’è un particolare.

Quale?

Se fosse vero che c’era una specie di paura diffusa del rapimento, come mai Emanuela andava e tornava sia dal liceo scientifico che dalla scuola di musica da sola? E così tutti gli altri ragazzini? Inoltre, quel giorno, quel maledetto giorno, gli amici di Emanuela erano d’accordo con lei che l’avrebbero aspettata dalle parti della Tomba di Adriano, nota anche come Castel Sant’Angelo. E ci sarebbero andati da soli, senza nessun adulto. Un altro particolare gravissimo che purtroppo viene dimenticato è questo, è nel verbale dalla sorella Maria Cristina, la più giovane: Pietro Orlandi quel giorno si rifiuta di accompagnare a scuola in motocicletta Emanuela, che gli chiede di portarla anche perché c’era uno sciopero dei mezzi pubblici. Lui si rifiuta di accompagnarla sostenendo di avere un altro impegno, anche se non si è mai saputo quale. I magistrati, dopo aver sentito Maria Cristina, lo chiamano e gli contestano quanto raccontato dalla sorella e lui dice che era convinto di doverla andare a prendere la sera, cosa che comunque non è avvenuta. Allora, se davvero c’era una sorta di allarme rapimenti, come si spiega che Pietro Orlandi non abbia voluto né accompagnare sua sorella alla scuola di musica né andare a riprenderla?

Quindi la pista del rapimento non regge.

Minimamente, è fuorviante e si basa sul nulla. Per giunta la decisione, a questo proposito, di pubblicare il numero di telefono di casa Orlandi ha aperto la porta ai peggiori mitomani.

C’è un altro caso, avvenuto l’anno dopo, nel 1984, di cui ti aveva parlato anche il primo magistrato a indagare sul caso Orlandi, Margherita Gerunda, in cui la teoria del rapimento si rivelò in realtà un depistaggio.

Sì, il caso di Stefania Bini. Lo zio Mario Squillaro, che evidentemente si è ispirato alla vicenda di Emanuela Orlandi e del presunto collegamento con il terrorista turco Ali Ağca, dirà ai genitori di Stefania che la figlia era stata rapita dai turchi e che questi avrebbero chiesto un riscatto. In realtà era stato proprio lo zio a ucciderla.