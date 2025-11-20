Andrea Sempio fa scarica barile o sgancia la bomba durante l’intervista da Vespa a Porta a Porta? “Un amico del padre di Chiara ha telefonato a casa Poggi come ho fatto io”. Ma come faceva a non sapere quando Marco sarebbe tornato dal Trentino?

L’alibi fornito da Sempio per il delitto è uno scontrino del parcheggio di Vigevano, dove era andato per comprare un libro proprio nel giorno di chiusura del negozio: "Era la settimana di ferragosto, non c’era nulla da fare, gli amici non c’erano e perdevamo tempo così. Lo scontrino l’ho tenuto per quello che era successo. Io quella mattina sono stato a Vigevano, poi è successo questo evento, ho ritrovato questo scontrino e ovviamente l’ho conservato. Non sono stato l’unico a fare una cosa del genere: c’è chi ha portato passaporto, movimenti del bancomat, segnature del lavoro. Nel 2007, nel nostro giro di amici, tutti siamo stati sentiti, era palese che sarebbero venuti a farci domande: tutto quello che serviva a spiegare la tua giornata serviva". Poi un punto “oscuro”, le telefonate fatte a casa Poggi quando Marco era in vacanza con la famiglia in Trentino. Sempio era consapevole che l’amico non c’era, quindi perché chiamare? "Non sapevo quando sarebbe tornato. C’è un’altra cosa che non è mai uscita, non so come mai: c’è una persona che ha fatto la stessa cosa, non dirò il nome per non tirarlo in mezzo. Lui era amico del padre di Marco e Chiara, ha cercato di contattarlo, senza riuscirci. Chiama a casa Poggi e parla con Chiara, si fa dire quando sarebbe rientrato e poi non chiama più. Ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. Una chiamata l’ho fatta per sbaglio, la seconda ho parlato con Chiara, la prima non ne sono sicuro". E su come sarà la vita alla fine di tutto: "Cosa sogno quando questa storia sarà finita? Forse l’oblio, di tornare alla mia vita, vedremo quanto sarà possibile. Finché si tratta di buttare fango, la macchina dei media si impegna parecchio, poi per smantellare il castello di fango ce ne vuole: come successo nel 2017, la notizia dell’archiviazione passa in sordina. Non penso di cambiare città. Mi ero già spostato per ragioni di lavoro da Garlasco, da tempo la vivevo appieno. Io ho questa fama involontaria in tutta Italia: a Roma, quando arrivo alla stazione Termini, tre o quattro persone che mi riconoscono ci sono. Io però non mi vergogno a girare per strada, non sento di dovermi nascondere. Vorrei cancellare quello che è stato, ma per l’oblio che mi piacerebbe avere sarà lunga". E Alberto Stasi, al tempo fidanzato di Chiara e condannato per il suo omicidio, di sentirsi indagato e perseguitato per anni ne sa qualcosa. Eppure, che in realtà possa essere innocente, ora è più che un’ipotesi…