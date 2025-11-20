Terrazza Borromini, che posto è, che se magna e perché Garofani è il classico cliente romano a cui piacciono gli aperitivi sul rooftop

Francesco Garofani, romanista, è il tipico cliente di quella terrazza di Palazzo Pamphili che si affaccia su Piazza Navona e sulla statua dei quattro fiumi. E’ quel tipico personaggio sempre in giacca e cravatta che non ha mai il tempo di togliersi l’abito, perché pure nelle occasioni informali, sarebbe per lui come strapparsi di dosso una seconda pelle. Difficile indovinare, senza conoscerlo di persona quale potrebbe essere il suo primo preferito tra quelli proposti dal menù. Essendo romano di nascita e democristiano di formazione, amico di vecchia data di Sergio Mattarella, tiriamo a indovinare, probabilmente per commemorare lo storico capitano giallo rosso Agostino Di Bartolomei, avrà scelto le casarecce alla gricia con guanciale di maiale nero calabrese e pecorino d.o.p, ma non è detto che abbia scelto di scartare le fettuccine al ragù di lepre. E’ una questione di fedeltà alla terra, scegliere carne invece del pesce. Poi il pesce è impegnativo perché si rischia di sporcarsi, dunque le classiche linguine con un’aragosta intera, al modico prezzo di 120 euri, forse è meglio di no. Bisogna imbavagliarsi, imbracciare l’artiglieria delle tenaglie per spezzare l’esoscheletro, spaccare le chele. Certamente più pratici i tagliolini con tartare di gamberoni e caviale disidratato. Però sto caviale disidratato ce lo mettono un po’ ovunque, pare chett’oo tirano dietro! Ad ogni modo nemmeno così expensive se ci pensate (24 euri), per essere una delle più belle terrazze di Roma. Secondi, sempre di carne a partire da 16 euro per le polpettine dello chef, sino a giungere al filetto di manzo alla griglia con lardo di colonnata. Ma non è certo una questione di soldi. Però un “filetto alla Rossini”, pe’na piotta me pare un po’ na robba da amerigani. Sti c**o d’amerigani che un giorno sono pro Ucraina, e quello dopo sono contro l’invio delle armi e bla bla bla. Un giorno odiano la Russia, quello dopo la rispettano. Dopo tutto il caviale russo è qualcosa di prelibato.