Striscia la Notizia ripartirà mai? Online un 'promo' che non lascia speranze: "Anche oggi, torniamo domani". Non ditelo ad Antonio Ricci!

Mentre 'La Ruota della Fortuna' si mangia, tipo Pac-Man, gran parte del palinsesto di Canale 5, con lo zio Gerry Scotti e Samira Lui già prontissimi a esordire nel primetime del lunedì la settimana che viene, che ne è di 'Striscia la Notizia'? Negli ultimi tempi, in realtà fin da prima di settembre, si sono rincorsi diversi rumor sul ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, tutti purtroppo disattesi da una realtà ben più amara (che, a malincuore, vi avevamo già anticipato qui). Sì, ma ora come stanno le cose? Mentre Mediaset continua a tacere sulle sorti del programma, ma manda in onda promo senza data, ecco spuntare online un 'promo' alternativo che MOW è in grado di mostrarvi in esclusiva.
Con grande sarcasmo, e non poca delusione, si paragona la ripartenza di 'Striscia la Notizia' a 'Il Giorno della Marmotta', celeberrimo film cult con il protagonista Bill Murray costretto, per sceneggiatura, a rivivere sempre la stessa giornata. Qui, però, sembrerebbe non esserci nulla di fiction: chi lavora a 'Striscia', questo limbo lo sta (ri)vivendo per davvero (e, ve lo scriviamo con ogni probabilità, ha realizzato l'amarognola clip che trovate qui di seguito). Verrebbe quasi da chiamare il Gabibbo per risolvere questo brutto guaio, belandi!
Il tragicomico video, presente da pochissimo anche su YouTube, chiude con uno scoraggiato 'Anche oggi torniamo domani'. E non è comparso sul canale di un nostalgico spettatore di Gabibbo e compagnia, questo ve lo possiamo assicurare. Si tratta di una sequenza di scene prese in prestito da 'Il Giorno della Marmotta', in cui c'è Bill Murray che si sveglia ogni mattina con la 'notizia' del ritorno di 'Striscia' alla tv. Si parla di 'febbraio', 'marzo', 'aprile' in loop quotidiano. Esattamente come sta accadendo da diversi mesi, oramai. Per un certo periodo, sembrava essere praticamente fatta per il ritorno a fine novembre. Ma poi anche quel 'progetto' è andato in fumo. Oppure, non è mai nemmeno esistito realmente.
Il problema continua a essere il silenzio di Mediaset nella persona di Pier Silvio Berlusconi che, beato dal successo de 'La Ruota della Fortuna', continuerebbe a fare il vento sulle sorti del tg satirico e perfino con lo stesso Antonio Ricci. Mentre non solo il pubblico ma anche chi lavora, o a questo punto dovrebbe lavorare, al programma, viene lasciato appeso così da mesi, alcuni fin da giugno scorso. Tante promesse, o forse meglio dire tante 'parole' e zero fatti. Fino al silenzio, al ghosting totale. Non è difficile immaginare la frustrazione che ne possa legittimamente derivare, specie vedendo poi in onda su Canale 5 un promo 'ufficiale' di 'Striscia', ma pensate un po', ancora una volta privo di data di messa in onda. Esatto, è già almeno la seconda volta che accade. Invano.
Crudele ironia della sorte, il promo 'ufficiale' invita gli spettatori a segnalare al Gabibbo le proprie magagne, con tanto di indirizzo mail @mediaset. Forse la persona che avrebbe più bisogno di inviare una missiva al Biscione, in questo momento, è proprio Antonio Ricci però. Per quanto nella testa del patron molte cose siano già 'pronte': ha scelto quali inviati richiamare (e quali invece no) nel tg satirico che questa volta debutterebbe in prima serata che, secondi i suoi piani, ritroverebbe in conduzione la storica coppia formata da Enzo Greggio ed Ezio Iaccheti. Si parla anche di lavori che sarebbero finalmente cominciati, dopo infiniti rimandi, per l'allestimento dello studio, di infinite riunioni con gli autori del programma (queste ultime, in corso già da prima di settembre). Ma è il nulla osta di Mediaset, appunto, a mancare. E senza quello, non va in onda foglia. Come andrà a finire? Al momento, sembra non esserci ancora nessuna buona notizia per 'Striscia la Notizia', anzi.