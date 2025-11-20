Striscia la Notizia ripartirà mai? Online un 'promo' che non lascia speranze: "Anche oggi, torniamo domani". Non ditelo ad Antonio Ricci!

Mentre 'La Ruota della Fortuna' si mangia, tipo Pac-Man, gran parte del palinsesto di Canale 5, con lo zio Gerry Scotti e Samira Lui già prontissimi a esordire nel primetime del lunedì la settimana che viene, che ne è di 'Striscia la Notizia'? Negli ultimi tempi, in realtà fin da prima di settembre, si sono rincorsi diversi rumor sul ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, tutti purtroppo disattesi da una realtà ben più amara (che, a malincuore, vi avevamo già anticipato qui). Sì, ma ora come stanno le cose? Mentre Mediaset continua a tacere sulle sorti del programma, ma manda in onda promo senza data, ecco spuntare online un 'promo' alternativo che MOW è in grado di mostrarvi in esclusiva.

Con grande sarcasmo, e non poca delusione, si paragona la ripartenza di 'Striscia la Notizia' a 'Il Giorno della Marmotta', celeberrimo film cult con il protagonista Bill Murray costretto, per sceneggiatura, a rivivere sempre la stessa giornata. Qui, però, sembrerebbe non esserci nulla di fiction: chi lavora a 'Striscia', questo limbo lo sta (ri)vivendo per davvero (e, ve lo scriviamo con ogni probabilità, ha realizzato l'amarognola clip che trovate qui di seguito). Verrebbe quasi da chiamare il Gabibbo per risolvere questo brutto guaio, belandi!