Il riposizionamento di Calabresi: va dalla Balivo (moglie del suo socio) e si avvicina ai meloniani. La fine del circolino (un po') di sinistra è arrivata

La parabola di Mario Calabresi, da direttore di quotidiani di riferimento di un certo ambiente culturale di sinistra, tendenza Agnelli, a editore, con Chora Media, del podcast "Ripetizioni d'Amore" di Angelo Mellone (da sempre rappresentante della destra culturale) e che non disdegna le ospitate da Caterina Balivo, moglie del suo socio, Guido (Maria) Brera, nell’avventura multimediale di Chora Media, racconta la fine di un certo circolo di riferimento della sinistra dei soldi e di opposizione, di cui la famiglia Agnelli è stata indiscussa protagonista; i maliziosi dicono “per tenersi buoni i sindacati”, e noi, un po’ maliziosi, siamo. Non è una critica, ci mancherebbe, ma si ha come l’impressione che quel mondo di riferimento, fatto di Tuttolibri de La Stampa e delle pagine culturali di Repubblica, sia arrivato al capolinea.

Non è un segreto che John Elkann voglia liberarsi dei quotidiani del gruppo Gedi, un tempo punto di riferimento della sinistra “illuminata” (ricchi illuminati da cosa è tutto da capire). Così come Mario Calabresi è stato per più di un decennio, prima come direttore de La Stampa, poi come direttore di Repubblica, un punto di riferimento di questo ambaradan che metteva insieme industriali, Mirafiori, sindacati e libri un po’ del cazzo (si può dire?) sempre in culo agli operai (si può dire?). Mario Calabresi editore di Angelo Mellone e ospite di Caterina Balivo segna la fine di quel mondo.

C’è da dire che quel mondo aveva un po’ i piedi d’argilla (i ricchi capitalisti che trovavano un aumma aumma con i sindacati grazie alle pagine e alla linea editoriale di giornali fintamente di sinistra – sì, fintamente) e c’è da aggiungere che la sua fine non è certo un male per il Paese. A proposito, Chiara Valerio non sarà più la direttrice di Più Libri Più Liberi e il nuovo direttore, Giorgio Zanchini, ci ha tenuto a far sapere che con quel mondo lì non ha nulla a che vedere: mossa intelligente, data la fine che ha fatto quel mondo in cui ormai “cultura” voleva dire “dagli al patriarcato” mentre in chat private era un tutto contro tutti fatto di arrivismo e violenza e ferocia e maldicenza condominiale.