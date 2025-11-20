Caro Andrea Sempio, ti senti perseguitato? Forse Alberto Stasi è l’unico che può capirti (anche se lo ritieni l’assassino). Ma sul delitto di Garlasco entrambi dite tutto?

Non sei, comunque, l’unico a conoscere questa misura di sofferenza. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ha vissuto per anni l’attenzione mediatica e giudiziaria. E’ in prigione da dieci anni e, tra tutto, sta pure per uscire. A differenza di molti, però, Stasi ha sempre dichiarato di volere “giustizia per Chiara”, non ha alimentato alcuna pubblica caccia alle streghe contro presunti colpevoli e, soprattutto, se ne è ben guardato dal rispondere, ogni volta, alla domanda su chi sia a suo avviso il colpevole. Questo atteggiamento non lo assolve, sia inteso, da possibili omissioni e meno che mai basta a rivedere una sentenza di condanna definitiva, ma – sempre empatizzando - segna una differenza che ieri, dopo quei pochi minuti con Bruno Vespa, è diventata pesantemente evidente: non rivolgere l’indagine contro altri è, almeno nelle apparenze, scelta di rispetto verso la verità e verso il dolore. Soprattutto mentre si sta provando lo stesso dolore.

I fatti di Garlasco, inutile negarlo, rimangono intrisi di zone d’ombra che accomunano due ragazzi, uno condannato e l’altro indagato, che non sanno più come dire di essere innocenti. Sottolineo solo i punti documentati e contestati nelle indagini: una traccia di DNA sotto le unghie della vittima descritta come parziale e mista; l’impronta palmare “33” sulla scala, attribuita in fasi diverse ora a un profilo, ora a un altro; sei impronte sulle pareti della scala rimaste ignote; discrepanze tra lo scontrino del parcheggio a Vigevano conservato dalla madre e gli agganci telefonici risultanti; telefonate a casa Poggi nei giorni precedenti; e, a corollario, indagini su presunti pagamenti e su procedure di archiviazione contestate. Sono tutti elementi che sollevano interrogativi, non sentenze. Essere perseguitati è altro. Pretendere che non ci si voglia vedere chiaro è supponenza. Anche perché o si accetta che gli indizi non possono bastare per una condanna – e quindi si ammette che Alberto Stasi potrebbe non essere l’assassino di Chiara Poggi – oppure, come è sembrato ieri in quella intervista, si ricorre alla olita doppia misura che determina squilibrio in ogni giudizio: quando ci sto di mezzo e quando non ci sto di mezzo.