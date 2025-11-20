Marina La Rosa, la celebre “gatta morta” del GF, oggi psicologa ed esperta di libertinaggio sarà ospite del Mow Privé by Escort Advisor

C’è un preciso istante, nel nuovo episodio di MOW Privé by Escort Advisor, in cui capisci che Marina La Rosa non è venuta a fare la nostalgica del primo Grande Fratello. No. È il primo ospite del nuovo videocast di MOW per un motivo preciso. Il progetto nasce per dare voce alle perversioni più profonde che ci attraversano, e che la morale di stato vorrebbe censurate. Per questa ragione la padrona di casa, Grazia Sambruna, ha interrogato Marina La Rosa su chi sia diventata quando le luci si sono spente. Si tratta di una donna che conosce il desiderio, lo studia, lo maneggia, lo smonta, ci gioca. E nel salotto più eretico ed erotico che ci sia, l’ex gieffina, diventata psicologa, si è lasciata andare senza freni inibitori. Secondo lei la seduzione è un linguaggio e il corpo è la penna con cui si racconta. E ora, iniziamo. La Sambruna fissa Marina, ride, la finta imbarazzata non s’imbarazza mai. “Nemmeno io so cosa ci faccio qui”. E invece lo sa. E lo mostra subito.