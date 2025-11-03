Com’era il party “pieno di f**eaturing” voluto da Escort Advisor per il lancio del singolo di Dj Jad e Wlady, “Voglio Vivere così”

Entrando nel cortile del Mogo, in via dell’Aprica, ci sono un po’ di fotografi che fanno attenzione a non calpestare il lunghissimo tappeto color magenta che conduce, là in fondo ad una limousine bianca. Vi si appoggiano due tipi, uno più robusto dell’alto, con la faccia simpatica e la coppola, le sopracciglia spesse, e l’altro invece più magro un po’ più alto, con la barbetta, il cappellino e gli occhiali da sole, in tuta. Da come scherzano si capisce che sono fratelli, e davanti ad una telecamera provano una parte: “Noi siamo Dj Jad e Wlady ed è uscito il nostro nuovo singolo, Voglio Vivere così, feat. Don Cash e Marmo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Amici questo è solo l’inizio, perché il 21 novembre uscirà Alboom, e sarà pieno di f**eaturing, mi raccomando non mancate, sponsored by Escort Advisor e Just Entertainment”. Non sono due attori, sono loro in carne ed ossa, due fratelli che nonostante abbiano scritto un pezzo di storia della musica italiana, fondato gli Articolo 31, vinto dischi di platino e d’oro, rimangono umili e non perdono quella voglia di fare musica con l’allegria che hanno i ragazzini quando scrivono un pezzo e godono a sentir godere la gente della loro musica, che secondo la loro visione non deve necessariamente seguire le logiche discografiche delle major, perché la musica è musica e non deve sapere di plastica. Un’esigenza di libertà espressiva in cui ha creduto per primo Sergio Cerruti, il ceo dell’etichetta indipendente Just Entertainment, lontanissimo parente dell’indomabile e mitologico Alfredo Cerruti, fondatore dei dissacranti Squallor.