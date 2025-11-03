Tornano in tv per la prima volta Stefania Nobile e Davide Lacerenza a Lo Stato delle Cose. Da Massimo Giletti i capri espiatori di Milano. Festini e coca: è tutto finito?

Ma facciamo un passo indietro, ricordando che i beni di Lacerenza, che vanno dalle costose bottiglie di champagne agli arredi del locale, andranno tutti all’asta. La richiesta di patteggiamento presentata da Lacerenza e Nobile è stata accettata: 4 anni e 8 mesi per lui e 3 anni per lei. A cui si aggiunge anche un’azione di confisca dei beni il cui valore si aggira attorno ai 900 mila euro. Una sentenza questa, così commentata dall’avvocato dei due Liborio Cataliotti: “La sentenza azzera completamente le proprietà di Davide Lacerenza. Quel provento dell’attività lecita e in parte illecita, lo Stato se lo tiene, è sequestrato. Il signor Lacerenza riparte da zero. Stefania Nobile inizierà i lavori di pubblica utilità come espiazione della pena, se si comporteranno bene, godranno di ulteriore sconto premiale, la liberazione anticipata”. E sulla vendita all’asta: “I beni più preziosi sono le bottiglie, non voglio dire quanto siano state stimate perché ci sarà una base d’asta. Se il valore si rivelasse capiente la differenza verrà restituita a Lacerenza per ricostruirsi una vita e pagare i debiti che ha contratto in questo periodo. Non ci sono vinti e vincitori, si è raggiunto un punto di equilibrio”. È successo veramente?