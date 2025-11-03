L’inchiesta Hydra e il “patto” tra Cosa Nostra, Camorra e ‘ndrangheta in Lombardia. Al Pulp Podcast le diramazioni della mafia, tra la ricerca di “appoggi” in politica e nell’imprenditoria

I nomi non li conosciamo, ma “le mafie di giù, sia i Senese di Roma, sia gli uomini di Cosa Nostra trapanese e palermitana, sia la ‘ndrangheta, sono riusciti ad avallare questa cosa”. È una mafia, però, che uccide molto meno, senza rinunciare alle botte: è una mafia che picchia ma non ammazza. Perché le morti portano attenzione della stampa e dell’opinione pubblica. Al podcast si ricorda che, per sottolineare come queste associazioni si stiano interfacciando con il potere, il sindaco di Abbiategrasso (non indagato) si sia incontrato con Parrino. E ci sono anche delle intercettazioni a dimostrare che i due si conoscevano. Nella puntata si ricorda della capacità di infiltrarsi grazie al Superbonus, costituendo aziende, prendendo i soldi dell’appalto e vincendo la gara per poi lasciare non finiti i lavori: “Prendi i soldi e scappa”. “Durante il Covid loro pagavano diversi commercialisti e diversi impiegati di banca per farsi dire chi erano gli imprenditori che avevano chiesto liquidità immediata”, sottolinea ancora Ricciardelli. Ed è lì che si inserivano le associazioni, che proponevano affari e investimenti. “Si sono comprate progressivamente la maggioranza delle aziende”, partendo da semplici prestiti per poi prendersi il grosso delle quote delle società. Ma cos’è “la bacinella”? Un fondo comune delle mafie, per mettere soldi da parte. E fare qualcosa che non facevano più: “Dare i soldi ai carcerati”. Tanti infatti sono finiti in galera. Anche loro in qualche modo vanno mantenuti. Inoltre, dice sempre Ricciardelli, la criminalità ha necessità di bassa manovalanza, basti pensare a Palermo, dove Cosa Nostra ha “appaltato” lo spaccio alla mafia nigeriana. Seguono alcune considerazioni di carattere più generale: il fatto che “il Dio denaro” abbia sostituito, nella ritualità mafiosa, certe tradizioni; che in un contesto in cui la gente non va a votare le preferenze che le associazioni spostano sul territorio contano più che mai a livello politico (e infatti Ricciardelli sottolinea che i reati di voto di scambio sono molti di più di quelli per corruzione). Alla fine si ritorna allo stesso punto: il gancio con la politica. “I clan hanno provato ad interloquire direttamente con Fratelli d’Italia, perché le mafie si mettono sempre con il vincitore”. “Il presunto consorzio milanese avesse scelto Fdi per portare un suo uomo in Parlamento”. Si tratterebbe di un medico, non indagato, direttore generale della clinica di Bollate Anni Azzurri di gruppo Kos, parte della galassia di De Benedetti. I clan volevano candidarlo a Desio. Un presunto sodale di Gioacchino Amico, Giancarlo Vestiti, pare vicino al clan senese, il più importante contatto del clan in Lombardia, aveva spinto per la candidatura di Ceraulo: “Volevano che prendesse pacchetti di voti”. La pm Alessandra Cerreti, notizia recente, è stata minacciata da un presunto componente del clan Senese: “In tre momenti del processo gli avrebbe fatto tre segni della croce con la mano sinistra”. Il mondo di mezzo si allarga: la Lombardia è il fulcro di tutto.