La notizia non è che Luca Lucci avrà i domiciliari, ma i messaggi che vengono mandati nei commenti al post di Klaus Davi

Un capo come Luca Lucci è difficile da sostituire: per carisma, influenza sui compagni ultrà, storia e peso criminale. Ora che è in carcere la curva Sud ha dovuto riorganizzarsi, pur mantenendo un legame con i vecchi leader condannati in primo grado. Marco “Pacio” Pacini è tra quelli che si è preso più responsabilità, parlando in televisione e confrontandosi con i giornalisti fuori dall’aula Bunker di San Vittore. Nel frattempo gli ultras del Milan sono tornati a tifare anche a San Siro al grido di “milanismo” e “appartenenza”. Un sodalizio rossonero che resiste, nonostante tutto. Ma la questione del potere in curva resta aperta. Alcuni dei capi ultrà sono tornati a casa per scontare i domiciliari in attesa dell’appello: Islam Hagag (che poi è stato ricondotto in carcere), Riccardo Bonissi, Christian Rosiello, Fabiano Capuzzo e Francesco Lucci sono usciti dal carcere. Secondo Klaus Davi anche Luca Lucci potrebbe passare ai domiciliari. O quantomeno è quello che i suoi legali hanno richiesto alla Procura. L’esito della valutazione dovrebbe arrivare a giorni.