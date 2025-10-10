La deriva del calcio moderno. L’inchiesta Doppia Curva, gli ultras e i club, i soldi e le scommesse: l’intervista a Federico Ruffo, dalla ‘ndrangheta a San Siro alle plusvalenze. E la Seria A in Australia…

Federico Ruffo, si parla di nuovo dell’affare Osimhen, ma la questione plusvalenze ha radici molto più profonde.

Davanti al caso di Osimhen diventa ancora più chiaro che la plusvalenza fittizia è potenzialmente il reato perfetto, perché è tecnicamente del tutto indimostrabile. Bisogna anche capire cos’altro hanno in mano gli investigatori, oltre a quelle intercettazioni che sono circolate. Va detto che quelle conversazioni non costituiscono necessariamente una prova.

Spiegaci meglio la questione delle plusvalenze.

Le plusvalenze si basano sul valore che due privati danno alle prestazioni future, non passate, di un calciatore. Chi può intervenire dicendo la valutazione è eccessiva, è fuori mercato? Se c’è qualcuno che è disposto a pagare va bene. Serve inoltre che vengano lasciate prove scritte. Nella sede della Juventus, per esempio, hanno trovato prove tangibili, oltre al famoso libro nero di Fabio Paratici. Ma è un sistema che esiste da sempre. Quello che è assurdo è che nessun collega si fosse mai accorto che nella trattativa Osimhen ci fosse uno scambio che non stava in piedi.

Cos’è che non reggeva?

Parallelamente all’arrivo di Osimhen vanno al Lille il portiere Karnezis, che ha già 36 anni e nelle due stagioni successive giocherà una sola partita. I tre ragazzi della Primavera che vengono scambiati, per un valore complessivo di più di 20 milioni, non hanno proseguito la carriera a quel livello. Nessuno di loro aveva un passato che giustificasse quel valore e nessuno di loro è mai andato in Francia, neanche per turismo, non ci sono mai passati per loro stessa ammissione. I francesi non sapevano nemmeno chi fossero.

Com’è saltata fuori questa storia?

Il nuovo presidente del Lille, Létang, che è un personaggio un po' fuori dalle righe, quando arriva si mette a dare un'occhiata ai conti e si accorge che mancavano molti soldi relativamente alla vendita di Osimhen. Quindi segnala la cosa, le autorità francesi si fanno carico dell'indagine e poi chiedono chiarimenti a Napoli e poi a Roma. Altrimenti non ne staremmo neanche parlando in questo momento.

In cosa è diversa questa situazione rispetto a quella della Juve?

Nel caso della Juventus le plusvalenze hanno una portata diversa, sono più frequenti e continuative, quindi la penalizzazione è stata decisamente pesante ma giusta. Nel caso del Napoli di quanti punti parliamo? Il Napoli sarebbe diventato comunque campione? È complicato. Resta il fatto che stiamo parlando oggettivamente di un'eccezione, perché il Napoli di De Laurentiis è normalmente esempio di virtù da questo punto di vista, i suoi bilanci sono sempre in ordine, compra a poco e vende a tanto. A Torino, invece, era un sistema collaudato da anni.

Che vantaggio aveva il Lille a svalutare di fatto la propria rosa vendendo Osimhen e pareggiando i conti con dei giocatori sconosciuti?

Quella operazione frutta al Lille almeno 50 milioni, non pochi. Poi il Napoli aveva un accordo con Osimhen, il giocatore voleva andare. Nessuno era disposto in quel momento a dare al Lille più di quella cifra e alla fine il club si è ritrovato come se avesse acquistato quattro giocatori per più di 20 milioni. È comunque un'operazione che va a bilancio. Inoltre gli stipendi dei nuovi arrivati erano bassissimi.

Cosa pensi di ciò che si dicono i dirigenti in quelle telefonate?

Loro sapevano benissimo che l'operazione non era finanziabile se non in quel modo. Quando Giuntoli dice speriamo che non accettino si riferisce a questo: sanno di non avere quei 76 milioni e sanno che in qualche modo dovranno crearli.