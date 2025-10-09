A lezione da Matias Almeyda, allenatore del Siviglia: “Pressione è avere tutto e niente”

“Pressione è avere tutto e avere niente”. Da calciatore è vera più la prima cosa. Avere tutto significa dover dimostrare di valere tutti quei soldi, saper gestire le critiche e le chiacchiere. Senza piangersi addosso perché si hanno gli strumenti per far fronte alle difficoltà. Se poi, a fine carriera, il telefono non squilla più bisogna sapersi reinventare, gli amici che reputavi tali spariscono: “Mentre giochi a calcio sei come una banca, continui a prestare. Tutti aspettano, sono amici del campione”. Almeyda ha infine aggiunto: “Sono stato amico di Maradona, anche al migliore è successa la stessa cosa. Se è successo a lui succederà a tutti”. Tanti, come l’argentino, dopo il ritiro scelgono la panchina, ma non tutti riescono ad imporsi. Troppo presto per valutarlo come allenatore, certo è che Almeyda mette tutto ciò che aveva come calciatore: determinazione, corsa, garra. Così è il suo Siviglia, così si battono i fenomeni del Barcellona: “Ho i dati che questa squadra non vince qui da 10 anni contro il Barcellona. 10 anni, più motivazione di questa non potete avere. 10 anni che non si vince qui, quindi voi potete sfatare questo. Quindi se lo sfatiamo andiamo a segnare un cammino. Non è una finale, non sono partite decisive, è orgoglio. E quando uno gioca con orgoglio gioca con il cuore. E quando si gioca con il cuore, si gioca con gli attributi, e quando si gioca con gli attributi non si hanno rivali. Quindi, convinti di quello che vogliamo fare. Andiamo a combattere, caz*o”. Cos’è, quindi, la pressione? “È quando ti buttano a terra e ti lasciano solo come un cane” – ha proseguito ancora in conferenza - “ti dicono: ‘Che problema hai? Hai tutto’”. “Facciamo queste analisi degli esseri umani senza conoscerli, senza sapere cosa pensano e cosa sentono. E da quando sono allenatore mi sono trasformato in una sorta di quasi psicologo. Rilevo chi è depresso, rilevo chi ha dormito male per vari motivi”. Chi l’avrebbe detto che il ruvido centrocampista, l’atleta sbandato che beveva e fumava, che scappava dagli ultras nascondendo i familiari del bagagliaio della macchina (lo racconta ancora Almeyda nel suo libro), che si è fatto scortare dai rugbisti per proteggersi dai tifosi; ecco, chi l’avrebbe detto che quell’uomo sarebbe diventato questo allenatore? Uno che non vende fumo. O che almeno ci prova.