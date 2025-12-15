La MotoGP non dorme mai, anzi: è già iniziata la stagione 2026. E Ducati ancora una volta è davanti a tutti

A Valencia, durante i test di fine stagione, avevamo calcolato 100 giorni appena al primo GP dell’anno, previsto in Thailandia dal 27 febbraio. A dirla tutta manca ancora meno ai primi test di Sepang, in programma a fine gennaio. Nel frattempo c’è chi ha lasciato il paddock (non Davide Tardozzi, ma di questo parliamo qui) e chi si sta preparando a tornare. Nel frattempo le squadre, tutte, continuano a lavorare, chi al telefono con gli sponsor e chi in un reparto corse.



E se è vero che le moto scenderanno in pista a febbraio, tra un mese appena cominceranno le presentazioni. La prima ad annunciare il suo appuntamento è stata Ducati, che come è ormai tradizione sceglie Madonna di Campiglio a metà gennaio. Per chi lavora nel motorsport è forse l’evento dell’anno, anche se molto diverso dal Wroom che veniva organizzato ai tempi della Phillip Morris con Ferrari e Ducati assieme. Ancora una volta, le Desmosedici 2026 verranno esposte in Piazza Sissi e raccontate dai piloti il 19 gennaio. Qualche giorno prima, il 14 gennaio, toccherà invece al VR46 Racing Team, che si presenterà a Villa Miani a Roma, con quello che a giudicare dal comunicato stampa preannuncia un cambio di livrea, probabilmente con più nero a riprendere lo stile del prototipo 2023. Un giorno più tardi, il 15 gennaio, sarà il turno di Aprilia Racing, che come lo scorso anno mostrerà le sue moto a Milano, nella sede di Sky, con tanto di live streaming. La cosa non ha niente a che fare con le trattative in corso fra l’emittente statunitense e Dorna per il rinnovo dei diritti televisivi a partire dal 2026, per quanto stando così le cose Sky dovrebbe essere confermata.