“Marquez ha scelto la GP25 per penalizzare Bagnaia”: Chris Vermeulen potrebbe averci appena spiegato l’enorme differenza tra Marc e Pecco

Marc Márquez arriva in Ducati e nelle prime interviste dice che il riferimento è il compagno di squadra, battuto da Jorge Martín ma ancora perfettamente padrone del box. Poi durante i test parla poco e guida tanto, anzi tantissimo, delegando buona parte dello sviluppo a Pecco Bagnaia che, di contro, sbaglia a battezzare la moto e forse a leggere la situazione: la guerra con uno come Marc Marquez - che c’è sempre, perché l’altro va in circuito come si va al fronte - la devi combattere ad ogni minuto e con ogni strumento. Evidentemente Pecco pensava fosse un confronto da giocarsi solo in pista o giù di lì. Sta di fatto che i risultati sono stati impietosi, il mondiale è finito con 5 appuntamenti d’anticipo e lo smarrimento del torinese deve ancora rientrare del tutto.



Una parte importante della guerra d’opinioni tra i due si è giocata sulle differenze tra GP24 e GP25: per Bagnaia queste differenze c’erano e per altri no, o comunque non abbastanza da risultare rilevanti in termini di risultati. Ora, in una lunga chiacchierata con i ragazzi di Motrosport Republica, Chris Vermeulen ha raccontato un’altra storia: “C’è questo tipo che conosco e con cui ho lavorato tanti anni fa… lui non è in Ducati ma vive nel paddock da molto tempo e ha una teoria su questoi: dice che Marc aveva capito che la moto 2025 non era migliore della ’24 ma sapeva di poterla guidare e che Pecco invece non ci sarebbe riuscito. Così ha spinto Ducati per avere questa moto. Ecco, io non sono sicuro che questa storia sia vera ma ci sono buone possibilità che sia accaduto, il tipo è molto ben inserito e parla con tante persone. Marc sapeva che avrebbe potuto battere chiunque con la moto nuova e che se avessero corso tutti con la 2024 sarebbe stata più dura visto che Pecco Bagnaia e Jorge Martín ci avevano corso una stagione micidiale”.