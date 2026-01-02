Maresca, l’addio al Chelsea e una domanda: è davvero il modello americano che vogliamo per il calcio?

Solo pochi mesi fa il Chelsea guidato da Enzo Maresca si laureava campione del mondo per club umiliando in finale il Psg sotto il sole del MetLife Stadium. Ora invece il tecnico campano lascia Londra. Una decisione ufficialmente presa di comune accordo fra il club e l'allenatore, in realtà il frutto di un clima di continue ingerenze da parte della proprietà. Il casus belli sono le ultime sette partite di Premier League, in cui il Chelsea ha raccolto soltanto una vittoria. Una crisi precipitata rapidamente a partire da metà dicembre, dalla sconfitta in Champions League in casa dell'Atalanta, in momenti definiti pubblicamente dallo stesso tecnico come le “peggiori 48 ore da quando sono in questo club”. Una bordata a Behdad Eghbali, co-proprietario dei blues che poi, dopo il pareggio contro il Bournemouth del 30 dicembre, avrebbe dato a Maresca un ultimatum di qualche settimana per risanare la situazione. Messo in discussione dalla sua stessa società e alle strette l'ex Leicester avrebbe deciso così di concludere la sua avventura a Londra dopo 18 mesi. La fine di un percorso breve ma indubbiamente redditizio. Maresca è arrivato al Chelsea con il difficile compito di gestire un organico molto giovane e soprattutto molto, troppo vasto. Ora lascia Londra con in bacheca non solo il Mondiale per Club con il suo montepremi milionario, ma anche una Conference League, senza contare che, nonostante la crisi di risultati e di infortuni, i londinesi si trovano ancora pienamente in lotta per un piazzamento Champions e, salvo sorprese, si qualificheranno agli ottavi di Champions League.