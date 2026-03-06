Johann Zarco a MOW: “Vedo Marquez campione se la spalla non fa scherzi. I miei mondiali? È un peccato, ma è come se non contassero”

A Johann Zarco hanno dedicato un film nel 2021 e un documentario nel 2025. Quando glielo ricordiamo lui alza le spalle, dice di pensare soprattutto alle corse, racconta che l’obiettivo della stagione è la costanza. Johann è tra i pochi nel paddock a prendere la vita da pilota come un mestiere vero ma, a ben vedere, pure tra i pochi seriamente convinti di poter andare oltre le aspettative. Così il francese finisce per ricordarti il protagonista di un vecchio film di fantascienza, Gattaca: il tipo, nato per fare le pulizie in un futuro in cui è la genetica a decidere che lavoro farai da grande, riesce a diventare astronauta, a battere il sistema. Johann ha fatto meglio: è diventato pilota in MotoGP dopo essere scappato di casa in motorino, quand'era ancora minorenne. Poi, appena la madre si è decisa ad andarlo a vedere a una gara, dopo quindici anni di carriera, l'ha vinta. In casa, davanti a duecentomila persone, con una moto difficile.



Questa è la tua decima stagione in MotoGP. Come la affronti?



La prendo quasi come una maratona. 22 gare adesso sono tante e per questo voglio riuscire a essere il più costante possibile durante tutto l’anno, perché questo può permettermi di fare il maggior numero di punti a fine anno”.



Come è iniziata la tua stagione?



“Onestamente all’inizio non riuscivo a essere positivo come sono stati i piloti ufficiali, Marini e Mir. La moto sta andando bene, ma loro hanno trovato qualcosa di meglio sul setting. Hanno un bilanciamento che per loro funziona meglio e che io non sono ancora riuscito a trovare. Per quello non sono stato davvero positivo, detto questo sembra che la moto sia veloce. E quando bisogna fare il tempo siamo lì vicino, quindi anche se può sembrare un po’ difficile almeno abbiamo la moto veloce. Prima neanche quello”.



Le Mans 2025. Quel giorno ci hai fatto venire voglia di essere francesi, un po' a tutti. La tua vita è cambiata dopo quel giorno?



“No, faccio sempre le stesse cose. È vero però che tanta gente si ricorda di questo Gran Premio. Se mi chiedi dove voglio vincere per me un GP è un GP, sono talmente fan del campionato del mondo che vincere una gara è già bellissimo. Non potevo rendermi conto di quanto sarebbe stato importante vincerla a casa e me ne sono reso conto. Sono curioso di vedere come sarà quest’anno”.



Hai vinto due titoli mondiali. Hai vinto con costruttori diversi, hai vinto una gara in casa. Hai vinto la 8 Ore di Suzuka. Come trovi la tua motivazione in questa MotoGP?



“Woah. Perché non sono ancora riuscito ad aver il livello che dovrei, ad essere costante in tutte le gare come sono riuscito a fare in Moto2. La MotoGP è un’altra categoria, c’è molta più tecnica e questo è il mio sogno. Avere la costanza per giocarmi il podio ad ogni gara”.