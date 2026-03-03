La lezione di Buriram a Jorge Martìn? Mai prendere decisioni quando non si riesce a pulirsi il cu*o. Altrimenti… (Marc Marquez l’aveva pure avvisato)

Quella moto che gli è piaciuta così tanto e che lui stesso ha definito “adatta a tutti” , adesso, rischia di farlo innamorare dopo che lui stesso ha fatto sì che Aprilia la promettesse a qualcun altro. Mentre sul versante Yamaha ci sono quattro piloti che (Toprak a parte) probabilmente maledicono il giorno in cui hanno incontrato questa M1. E’ vero che, lanciando il V4 nel 2026, la Yamaha ha, di fatto, trasformato questa stagione in una lunga marcia di lavoro e avvicinamento al 2027, quando tutti faranno i conti con il nuovo regolamento, ma è altrettanto vero che in una MotoGP dove, ormai la differenza la fanno i dettagli, non è possibile pensare di rendere competitiva in un solo anno una moto che alla stagione d’esordio ha preso qualcosa come trenta secondi di distacco dai primi.

Il lunghissimo infortunio, quindi, è costato caro a Jorge Martìn sicuramente sul piano della sofferenza. Ma, ancora di più, su quello dell’insofferenza. Forse stare fermi, aspettare di capire cosa Aprilia avrebbe avuto da dire o da proporre e, soprattutto, prendere le misure alla RS-GP sarebbe stato più utile. Più opportuno. E pensare che Marc Marquez, già in tempi non sospetti, lo aveva avvisato. “Quando si è infortunati, bisogna pensare solo a guarire, a rimettersi in forma, senza prendere altre decisioni”. Quel consiglio ignorato è stato, probabilmente, il prezioso insegnamento di un grande campione - che ha imparato sulla sua pelle e a sue spese quanto si possa sbagliare quando “non si riesce nemmeno a mangiare o pulirsi da soli” - verso un giovane campione che adesso s’è portato via da Buriram un gran bel risultato, ma anche una pesantissima lezione.