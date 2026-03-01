Pavesio ci mette la faccia, ma Quartararo, Rins, Miller e Razgatlioglu non possono metterci la voce: Yamaha pessimismo e fastidio

Una ipotesi, questa, che Pavesio non conferma neanche come voce del paddock e che, anzi, sembra non prendere neanche minimamente in considerazione. “Noi sappiamo che se non ci avessimo provato non saremmo arrivati pronti nel 2027 – dice ricorrendo a un po’ di politichese - non vuol dire che il 2026 sarà un anno di sviluppo, ma accettiamo il fatto di essere dove siamo oggi: sappiamo che ogni gara impareremo e che dovremo essere in grado di mettere insieme tutti i pezzi". In grado sì, ma pure disposti? Forse qualcuno in casa Yamaha non lo è già più e, anche se quel qualcuno ha un contratto già in tasca per andare altrove l’anno prossimo, le acque sono già agitatissime. E pure il faraonico ingaggio che Yamaha, ormai da due stagioni, riconosce al suo pilota di punta non sembra essere più abbastanza per evitare atteggiamenti troppo polemici in pubblico.

"Dopo un weekend così dove i piloti sono stati sempre disponibili – la prende larga Pavesio - secondo me ci stava che venissi io al posto dei piloti per spiegare dove siamo con questo progetto. Quartararo? È corretto dirsi le cose in faccia quando si lavora. Ma bisogna anche capire che il motociclismo è uno sport di squadra, bisogna tutelare anche la squadra. Io sono qui a metterci la faccia per tutelare l'azienda e sono qui per dire che stiamo lavorando, abbiamo lavorato, lavoreremo e sono soddisfatto del lavoro dei piloti. Non vedo questo come un momento di crisi, ma come una scelta corretta. Ora andremo in Brasile in una pista che non conosce nessuno, per noi ogni pista sarà una nuova pista, in realtà. Servirà capire come il nostro pacchetto si adatterà alle condizioni diverse e ci farà imparare. Anche nella capacità di tirare fuori il meglio da quello che c'è a disposizione”.