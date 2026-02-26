Le cannonate di Bernie Ecclestone sul 2026: “La Formula 1 è un Mondiale per piloti, non per ingegneri. Perderà tifosi”. E su Max Verstappen…

“Il Dna della Formula 1 è quello di essere un campionato mondiale per piloti, non per ingegneri”: dopo Verstappen e Hamilton, anche Bernie Ecclestone ha tuonato contro la nuova era del circus, che continua a generare polemica specie tra i “puristi” dei motori. Al centro di tutto, ancora una volta la complessità delle power unit che spingeranno le monoposto: una natura che richiederà ai piloti tanta gestione, soprattutto della parte elettrica, mai così cruciale. E non a caso, Sir Lewis aveva detto che “servirebbe una laurea” per comprendere a pieno come guidare e come adattarsi a queste nuove vetture: cambierà tutto e sarà una sfida, ma sin qui i commenti negativi non sono mancati.

“La Formula 1 ora compete maggiormente con la Formula E”, ha poi aggiunto l’ex numero 1 del campionato, sempre nell’intervista rilasciata a sport.de. “Forse ai tifosi piace, ma non credo. Il rischio è che perderemo seguito. Spero sinceramente di sbagliarmi”. Parole che riprendono quelle durissime di Max pronunciate in Bahrain, subito dopo i primi giri al volante della RB22. L’olandese è stato il primo a criticare pubblicamente, e in maniera così forte, il nuovo corso della Formula 1, seguito subito dopo da Hamilton seppur in maniera leggermente più velata.