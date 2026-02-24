“Hamilton dovrebbe avere otto Mondiali”: Lando Norris a fuoco su Max Verstappen e sul titolo del 2021, ma la verità è solo una

Per battere Max Verstappen, Lando Norris sembra pronto a tutto, persino a continuare a punzecchiare l’olandese in ogni possibile occasione. È successo in Bahrain dopo le dichiarazioni di Max sulla nuova era della Formula 1, con le vetture 2026 ritenute non all’altezza del campionato e paragonate a delle Formula E con steroidi, è risuccesso qualche giorno fa lontano dalla pista, in un semplicissimo teatro. L’occasione è l’evento di presentazione del libro scritto da Zak Brown, il CEO della McLaren, i protagonisti sono Lando, lo stesso Brown e, soprattutto, il pubblico inglese. Seduto al centro del palco, al campione del mondo in carica è bastata una domanda per tornare all’attacco: “Credi che Hamilton abbia alcuna possibilità di tornare ad essere il vero Sir Lewis quest’anno, con le nuove macchine? Hamilton ha vinto 7 Mondiali”, risponde. Poi si ferma un attimo, ascolta il boato del pubblico presente all’Hammersmith Apollo di Londra e aggiunge: “Che dovrebbero essere otto”.