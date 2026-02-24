Dopo Antonelli, Mercedes l’ha fatto di nuovo: chi è Niccolò Perico, baby fenomeno voluto da Wolff che nel kart sta dominando (ma non è l’unico italiano con la F1 nel mirino)

Figlio d’arte, papà Alessandro è un affermato rallysta italiano, in pista, Nic the Dangerous - come lo chiamano in molti - è impressionante: gestisce come se avesse già tanta esperienza alle spalle, attacca non appena ce n’è l’occasione e spesso non ha nemmeno bisogno di difendersi visto che il più delle volte fa il vuoto dietro di sé dopo una manciata di curve. È così che ha stregato Toto Wolff e l’intera Mercedes, dopo aver conquistato ben 11 titoli negli ultimi tre anni: nel 2023 il successo al Trofeo Margutti, la gara più antica esistente nel mondo del karting; nel 2024 i titoli di campione italiano, della ROK Superfinal e del Champions of the Future, Mondialino per i giovanissimi; nel 2025, infine, numerosi titoli WSK, serie di riferimento a livello Mondiale. Nonostante l’età, le vittorie parlano da sole.

“Sono molto grato di questa grande opportunità, ringrazio Mercedes e Toto Wolff che mi ha voluto fortemente. Ora devo rimanere concentrato e continuare a fare bene: sono sicuramente motivato e darò il massimo”, ha commentato dopo l’annuncio, come riportato da Sportmediaset. Il percorso è chiaro, così come gli obiettivi.