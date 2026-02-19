Ferrari rivoluzionaria, Toto Wolff parla di stro*zate e cita gli Epstein Files: questa Formula 1 in Bahrain ha già cominciato a piacerci

Ferrari e Mercedes sono state le protagoniste della seconda giornata di test in Bahrain, ultima sessione prima dell’inizio di stagione. E ognuna lo è stata per ragioni differenti rispetto all’altra: la prima per una vettura che, se finora sembrava adottare soltanto soluzioni conservative, a Sakhir ha invertito notevolmente il trend; la seconda perché è già pronta a correre sul serio, tant’è che ha passato l’ultima ora giornaliera a provare i pit stop anziché macinare chilometri. Prove importanti ma che solitamente si fanno alla fine di un test, non quando di tempo ce n’è ancora parecchio a disposizione. Senza dimenticare la McLaren, che al pari di Mercedes in pista corre veloce e ha iniziato a martellare seriamente in vista dell’inizio di stagione, con segnali chiarissimi.

La SF-26 e la W17 però hanno colpito, anche se tra le due non c’è dubbio che sia la seconda quella più a posto, sotto tutti i punti di vista. Sembra confermare i rumors che vedevano Mercedes come la favorita assoluta nel 2026, eppure anche Ferrari ha trovato il modo di attirare a sé l’attenzione: sulla vettura, nella prima giornata è comparsa un’aletta posta dietro lo scarico sembrata una prima genialata, mentre nella seconda a sorprendere è stato un DRS rivoluzionario, capace di aprirsi a 180°. Soluzioni tecniche coraggiose che si dice non solo siano state promosse, ma addirittura che siano difficili da imitare perché, in tal caso, bisognerebbe rivedere da zero la configurazione delle ali.