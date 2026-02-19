Il ritorno di Carlo Vanzini, la nuova Formula 1 e la MotoGP a tutta, ma non solo. Come, dove e quando vedere tutto il meglio del motorsport

Più di 200 gare, con un’infinità di storie da raccontare tra Formula 1, MotoGP, Superbike, corse GT e persino rally. Il 2026 del motorsport sarà totale e a farcelo vivere al meglio sarà ancora Sky Sport, nelle sue molteplici declinazioni. E la notizia più bella non può non essere il ritorno di Carlo Vanzini in cabina di commento, dopo il tumore al pancreas combattuto nell’ultimo anno. Sarà una stagione nonstop, ma ecco come e dove seguirla

La nuova era della Formula 1, l’ultimo anno della MotoGP prima della rivoluzione e non solo: in pista, il 2026 sarà una stagione folle, tutta da vivere. Per le quattro ruote ci saranno la lotta per succedere a McLaren, una Ferrari che cerca il riscatto dopo un anno disastroso, la prima grande occasione di Kimi Antonelli, il ritorno di Valentino Rossi nel GT World Challenge e pure le avventure dei piloti del futuro; per le due ruote, invece, l’inseguimento a Marc Marquez, l’obiettivo Mondiale per Nicolò Bulega in Superbike e persino l’Harley Davidson Baggers World Cup, direttamente dagli USA al Motomondiale. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti: oltre 200 gare per 41 fine settimana totali, 17 campionati tra Formula 1, MotoGP, Superbike, WEC, Rally, Indycar, GT e chi più ne ha più ne metta.

A raccontarci tutto, come ormai da tradizione, sarà sempre Sky Sport, nelle sue molteplici declinazioni. E in tal senso, la notizia più bella è leggere il nome di Carlo Vanzini tra i grandi protagonisti del 2026: dopo aver affrontato un tumore al pancreas, il capitano della squadra Formula 1 tornerà al suo posto in cabina di commento, pronto ad accendere il racconto gara dopo gara. 

Una lotta che l’ha costretto a stare “ai box” per un po’, ma alla vigilia della nuova era tecnica del circus ci sarà anche lui, affiancato come al solito da Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Nessun cambio nemmeno per il commento tecnico, con Matteo Bobbi e Vicky Piria, così come per il racconto box che vedrà Mara Sangiorgio e Davide Camicioli avvicendarsi nel corso della stagione.  

Per godersi l’azione al meglio da casa, poi, durante i weekend sul canale 207 resta l’accesso a onboard camera, battle channel per seguire da vicino la lotta per la prima posizione, live timing dedicati per ogni pilota, multiscreen, onboard mix e anche al driving tracker, con la mappa live del circuito per seguire tutto al meglio, senza perdersi nemmeno un dettaglio.

Quanto alle moto, anche in questo nessuna rivoluzione. A raccontarci una MotoGP che promette grandi emozioni, oltre a grandi battaglie, sarà ancora la voce di Guido Meda affiancata dalla spalla e amico Mauro Sanchini, per un duo ormai diventato storia della Top Class. Poi la solita squadra che anima il canale 208 formata da Vera Spadini in studio e Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box, affiancati in vista della nuova stagione dalla new entry Ludovica Guerra. Non mancheranno nemmeno le telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto3 e Moto2, mentre a raccontare Superbike, Supersport e Sportbike (ma non solo) saranno ancora Edoardo Vercellesi e Max Temporali.

11 mesi di spettacolo, a tutti gli effetti. La Formula 1, che attualmente è in Bahrain per l’ultima sessione di test prestagionali, scatterà a Melbourne nel fine settimana dell’8 marzo, ma ad anticiparla saranno la Superbike, già in pista questo weekend a Phillip Island, e la MotoGP nel fine settimana del 1° marzo, direttamente da Buriram, in Thailandia. Oltretutto, sia il Motomondiale che la Superbike saranno in esclusiva sui canali di Sky Sport fino al 2027, e per le derivate di serie tutte le gare saranno anche in chiaro su TV8.

Come detto, però, non saranno soltanto Formula 1, MotoGP e Superbike le protagoniste del 2026. Per gli amanti delle corse GT ci sarà spazio per il WEC, il GT World Challenge, la Porsche SuperCup e il Lamborghini SuperTrofeo, per quelli dell’offroad il WRC, che peraltro è già iniziato con le tappe di Montecarlo e Svezia, e l’ERC.

Poi IndyCar e la Coppa del Mondo Harley Davidson per vivere in pista il DNA a stelle e strisce, Formula 2, Formula 3, F1 Academy e CIV per conoscere i campioni del domani delle quattro e due ruote. Sarà un anno di motori senza sosta fino a dicembre, il sogno di ogni appassionato. E ora sapete anche come viverlo senza perdervi nemmeno un istante.

