Il ritorno di Carlo Vanzini, la nuova Formula 1 e la MotoGP a tutta, ma non solo. Come, dove e quando vedere tutto il meglio del motorsport

11 mesi di spettacolo, a tutti gli effetti. La Formula 1, che attualmente è in Bahrain per l’ultima sessione di test prestagionali, scatterà a Melbourne nel fine settimana dell’8 marzo, ma ad anticiparla saranno la Superbike, già in pista questo weekend a Phillip Island, e la MotoGP nel fine settimana del 1° marzo, direttamente da Buriram, in Thailandia. Oltretutto, sia il Motomondiale che la Superbike saranno in esclusiva sui canali di Sky Sport fino al 2027, e per le derivate di serie tutte le gare saranno anche in chiaro su TV8.

Come detto, però, non saranno soltanto Formula 1, MotoGP e Superbike le protagoniste del 2026. Per gli amanti delle corse GT ci sarà spazio per il WEC, il GT World Challenge, la Porsche SuperCup e il Lamborghini SuperTrofeo, per quelli dell’offroad il WRC, che peraltro è già iniziato con le tappe di Montecarlo e Svezia, e l’ERC.

Poi IndyCar e la Coppa del Mondo Harley Davidson per vivere in pista il DNA a stelle e strisce, Formula 2, Formula 3, F1 Academy e CIV per conoscere i campioni del domani delle quattro e due ruote. Sarà un anno di motori senza sosta fino a dicembre, il sogno di ogni appassionato. E ora sapete anche come viverlo senza perdervi nemmeno un istante.