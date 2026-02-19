Il ritorno di Carlo Vanzini, la nuova Formula 1 e la MotoGP a tutta, ma non solo. Come, dove e quando vedere tutto il meglio del motorsport

La nuova era della Formula 1, l’ultimo anno della MotoGP prima della rivoluzione e non solo: in pista, il 2026 sarà una stagione folle, tutta da vivere. Per le quattro ruote ci saranno la lotta per succedere a McLaren, una Ferrari che cerca il riscatto dopo un anno disastroso, la prima grande occasione di Kimi Antonelli, il ritorno di Valentino Rossi nel GT World Challenge e pure le avventure dei piloti del futuro; per le due ruote, invece, l’inseguimento a Marc Marquez, l’obiettivo Mondiale per Nicolò Bulega in Superbike e persino l’Harley Davidson Baggers World Cup, direttamente dagli USA al Motomondiale. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti: oltre 200 gare per 41 fine settimana totali, 17 campionati tra Formula 1, MotoGP, Superbike, WEC, Rally, Indycar, GT e chi più ne ha più ne metta.
A raccontarci tutto, come ormai da tradizione, sarà sempre Sky Sport, nelle sue molteplici declinazioni. E in tal senso, la notizia più bella è leggere il nome di Carlo Vanzini tra i grandi protagonisti del 2026: dopo aver affrontato un tumore al pancreas, il capitano della squadra Formula 1 tornerà al suo posto in cabina di commento, pronto ad accendere il racconto gara dopo gara.
Una lotta che l’ha costretto a stare “ai box” per un po’, ma alla vigilia della nuova era tecnica del circus ci sarà anche lui, affiancato come al solito da Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Nessun cambio nemmeno per il commento tecnico, con Matteo Bobbi e Vicky Piria, così come per il racconto box che vedrà Mara Sangiorgio e Davide Camicioli avvicendarsi nel corso della stagione.
Per godersi l’azione al meglio da casa, poi, durante i weekend sul canale 207 resta l’accesso a onboard camera, battle channel per seguire da vicino la lotta per la prima posizione, live timing dedicati per ogni pilota, multiscreen, onboard mix e anche al driving tracker, con la mappa live del circuito per seguire tutto al meglio, senza perdersi nemmeno un dettaglio.
Quanto alle moto, anche in questo nessuna rivoluzione. A raccontarci una MotoGP che promette grandi emozioni, oltre a grandi battaglie, sarà ancora la voce di Guido Meda affiancata dalla spalla e amico Mauro Sanchini, per un duo ormai diventato storia della Top Class. Poi la solita squadra che anima il canale 208 formata da Vera Spadini in studio e Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box, affiancati in vista della nuova stagione dalla new entry Ludovica Guerra. Non mancheranno nemmeno le telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto3 e Moto2, mentre a raccontare Superbike, Supersport e Sportbike (ma non solo) saranno ancora Edoardo Vercellesi e Max Temporali.
11 mesi di spettacolo, a tutti gli effetti. La Formula 1, che attualmente è in Bahrain per l’ultima sessione di test prestagionali, scatterà a Melbourne nel fine settimana dell’8 marzo, ma ad anticiparla saranno la Superbike, già in pista questo weekend a Phillip Island, e la MotoGP nel fine settimana del 1° marzo, direttamente da Buriram, in Thailandia. Oltretutto, sia il Motomondiale che la Superbike saranno in esclusiva sui canali di Sky Sport fino al 2027, e per le derivate di serie tutte le gare saranno anche in chiaro su TV8.
Come detto, però, non saranno soltanto Formula 1, MotoGP e Superbike le protagoniste del 2026. Per gli amanti delle corse GT ci sarà spazio per il WEC, il GT World Challenge, la Porsche SuperCup e il Lamborghini SuperTrofeo, per quelli dell’offroad il WRC, che peraltro è già iniziato con le tappe di Montecarlo e Svezia, e l’ERC.
Poi IndyCar e la Coppa del Mondo Harley Davidson per vivere in pista il DNA a stelle e strisce, Formula 2, Formula 3, F1 Academy e CIV per conoscere i campioni del domani delle quattro e due ruote. Sarà un anno di motori senza sosta fino a dicembre, il sogno di ogni appassionato. E ora sapete anche come viverlo senza perdervi nemmeno un istante.