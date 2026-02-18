Mal di testa? Prendetevi un Aoki: “sarà tra i Marquez”. La profezia di Nobuatsu sulla MotoGP 2026 e quello che gli altri non dicono

Attenzione, perché potrebbe non essere così. Perché se da un lato è evidente che la supremazia tecnica di Ducati non è stata minimamente intaccata dalla crescita degli altri marchi, dall’altro è necessario ricordarsi che quelli più bravi a rendere tutto difficile sono gli stessi che sulla carta hanno la vita più facile. Non significa gufare, ma guardare la realtà. In primo luogo perché Marc Marquez ha 33 anni e un fisico fragile, come lui stesso ha ammesso facendo capire quanto è stato difficile riprendersi pure da un infortunio. E in secondo luogo perché gli altri, il fratello Alex Marquez in primis, correranno su di lui almeno le primissime gare.

Insomma, i piloti Ducati potrebbero darsi fastidio da soli un po’ come successo nel 2024 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martìn, ma con la differenza, in questo 2026, che ci saranno anche altri avversari più pronti. Incognite e variabili, quindi, non mancano e chi lo sa più di tutti, sicuramente, sono quelli di Aprilia. Lo dimostra la scelta di stabilire da subito il futuro di Marco Bezzecchi, che ora potrà concentrarsi solo e esclusivamente sulla competizione. Mentre in Ducati i giochi, per quanto già abbozzati, sono ancora tutti da fare se si guarda oltre Marc Marquez.