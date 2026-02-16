Casey Stoner ha detto che Marc Marquez ha solo un punto debole: nel 47° compleanno di Valentino Rossi, ci chiediamo quale sia il suo (e abbiamo una risposta)

Una riflessione arrivata dopo una stagione impressionante, da dominatore, che ha visto Marc confermare le attese della vigilia prendendosi il nono titolo Mondiale in carriera. In tal senso Stoner ha evidenziato quanto l’infortunio subito nel 2019 abbia impattato sul suo approccio, addirittura in meglio: “In questi ultimi anni difficili per lui ha costruito un ulteriore livello di forza, intelligenza e pazienza. È proprio ciò che, secondo me, manca a tutti quelli che oggi corrono contro di lui”, ha spiegato Casey. “Penso che molti piloti siano caduti nella stessa trappola. Al momento ce ne sono tanti veloci, ma non credo che molti di loro sfruttino al massimo la loro capacità di gestione della gara. È lì che Marc oggi li batte”.

A colpire, però, non è tanto l’analisi che Casey formula sui punti di forza di Marquez, su tutti la capacità di limitare più di tutti quanti gli altri piloti l’utilizzo dell’elettronica - caratteristica che per anni aveva contraddistinto l’australiano -, quanto quella su una sua misteriosa debolezza: “Marc in passato aveva un grande punto debole che non credo nessuno abbia notato e ancora non dirò nulla a riguardo. Ma è sorprendente che nessuno sia riuscito a sfruttarlo, suppongo, perché tutti lo guardavano come il ‘boss finale’ invece di capire cosa dovessero fare, cosa migliorare in se stessi o magari come correre contro Marc. Lo vedevano semplicemente come un avversario incredibilmente difficile”.