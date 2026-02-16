Toni Merendino è morto (con la sigaretta in bocca) e un poker con Cereghini, Beltramo, Pisto e Pernat è raccontare chi è stato

Non un pilota, non un manager nel senso pieno del termine, non un tecnico e nemmeno un PR. Toni Merendino è stato Toni Merendino, punto. Immenso. Quello che ha cominciato come autista del camion e poi è finito imitato – ma limato e urbanizzato – fino ai team manager di oggi. Era, per farla corta, quello che pensava a tutto ciò che permette a una squadra di correre e che, però, lo faceva portando innovazione e senza voler apparire quasi mai. Solo che non quell’innovazione finalizzata ai guadagni, ma quell’innovazione finalizzata a rendere la vita e il lavoro – quindi anche la propria vita e il proprio lavoro – qualcosa di simile al personalissimo paradiso che si aveva in testa. Sì, è stato l’uomo che ha portato per primo le ombrelline nelle corse in moto. Ma ridurlo a questo è come dire che Jim Morrison è quello del nome scritto sugli zaini Invicta. E’ stato quello che ha reso possibile il mondiali del Team Gallina con Lucchinelli e ha gestito Unici. E’ stato quello che, quando s’è accorto che il paradiso che aveva creato cominciava a essere troppo simile a un paradiso noioso, ha mandato a fare in cu*o tutti perché nel frattempo s’era innamorato perso dell’Africa. Della Dakar. Dei cazzotti nell’anima che sono il modo che ha il deserto per coccolarti.

Chi scrive l’ha appena sfiorato e ne ha quel ricordo lì: sigaretta in bocca e coso in mano. Chi l’ha vissuto, invece, potrebbe scrivere libri su un uomo che ha davvero risposto sempre e solo a quelle due uniche leggi che contano: il cuore quando batte (con tutto quello che può significare) e un motore quando corre (con tutto quello che può valere). Ma ricordarlo così, forse, è un po’ pochino. Come se si volesse liquidare la morte di un grande veramente con qualche riga scritta di pancia e nostalgia. Ecco perché alla fine abbiamo scelto di alzare il telefono e di sentirne quattro che Merendino l’hanno conosciuto e vissuto veramente. Un poker di ricordi con tutti i semi, che non sono cuori, quadri, fiori e pick, ma il professionista, l’uomo, il genio e il folle. Per piagnucolare su una morte con le solite parole? No, sarebbe stato uno sgarbo.