Ok la brum del capo col buco nella gomma, ma è in altre parole di Marc Marquez la paura che la Ducati (non) nasconde. Intanto Tardozzi e Bagnaia…

“E’ andata bene che non sono voltato – ha detto un Marc Marquez che, ironia della sorte, ‘è ritrovato con la gomma bucata anche sullo scooter che l’ha riportato al box dopo il ritiro – eravamo alla curva 4 e sarebbe stato pericoloso. Non so dire se si è rotto prima il cerchio o si sia bucata prima la gomma, io ho sentito tutto insieme, quando ho toccato il cordolo. Oggi abbiamo sofferto, ma alla fine della gara mi sentivo pronto per arrivare a giocarmela fino al secondo posto. La mia sensazione è che in un weekend dove io non mi sono trovato bene non ero lontano". Ammette senza problemi, quindi, di non essersi trovato benissimo, ma guarda l’aspetto positivo: essere lì anche quando le sensazioni non sono delle migliori. Non può essere un fine settimana del tutto particolare a Buriram a confermare o meno se nel box ci sarà da preoccuparsi, anzi.

E’ in qualche modo la stessa cosa che riesce a dire anche Pecco Bagnaia, che – sempre ai microfoni di Sky – ostenta ottimismo.. "Sono stato l'ultimo della Ducati, quindi sono stato quello che ha performato peggio – ammetta - Ho cercato di controllare dall'inizio e non ho praticamente spinto per cercare di avere gomma alla fine. Ma gli ultimi giri li ho comunque fatti sgommando anche in quinta. Marc avrebbe fatto podio: stava spingendo oltre ed è successo quello che è successo. Se ai test mi avessero chiesto qual era il nostro obiettivo avrei detto top 3, quindi dobbiamo capire. L'unica cosa diversa rispetto ai test è la gomma Pirelli in pista dopo Moto2 e Moto3, ma non può essere una scusante. E’ stata una gara un po ' a sé, difficile pensare che il livello della Ducati sia questo. Io ci credo, alla prossima gara in Brasile, su un nuovo circuito, sono convinto che la Ducati tornerà dove deve stare".